Bankom już się nie podoba "uchwała frankowa". Na celowniku sędziowie Sądu Najwyższego

Co wzbudza kontrowersje? Prawnik punktuje orzeczenie Sądu Najwyższego

W czwartek (25.04) SN stwierdził, że przedawnienie roszczeń banku należy liczyć od momentu podniesienia przez konsumenta wobec banku nieuczciwego charakteru warunku, niezależnie czy konsument wskazywał na nieważność umowy. Jak czytamy w "Rz", prawnik ocenia, że "jest to jak widać próba zajęcia stanowiska kompromisowego". W opinii Korpalskiego, jednak należy się spodziewać, że stanowisko to nie zamknie dyskusji. Prawnik uważa, że to sprzeczne z orzecznictwem TSUE., które mówi że sankcja zastosowania nieuczciwego warunku ma charakter automatyczny i nie wymaga żadnej aktywności ze strony konsumenta.

Korpalski w "Rz" zwraca uwagę też na fakt iż "umowa kredytu denominowanego po eliminacji klauzuli walutowej nie zawiera w ogóle określenia kwoty kredytu".

Według prawnika, umowa kredytu indeksowanego po eliminacji klauzuli walutowej ma wprawdzie kwotę kredytu, ale nie ma elementu ryzyka walutowego, która determinuje naturę tego rodzaju umowy.

Jak twierdzi Korpalski, "zakładając, że umowa zawiera nieuczciwe warunki, których nie można zastąpić innymi warunkami można przyjąć albo, że umowa jest nieważna w całości, albo że umowa obowiązuje z pominięciem elementu walutowego".

-Ta druga możliwość określana jest jako „odfrankowienie”, gdyż w efekcie prowadzi do istnienia umowy kredytu złotówkowego, chociaż z oprocentowaniem typowym dla kredytu walutowego-pisze prawnikw "Rz" i dodaje, że " w orzecznictwie sądów od kilku lat zdecydowanie przeważa pogląd o nieważności takich umów. Jednak cały czas zdarzały się orzeczenia, również Sądu Najwyższego, wskazujące że umowy takie mogą obowiązywać bez odesłania do waluty".

