Oprócz podstawowych świadczeń emerytalno-rentowych seniorzy mogą korzystać z wielu dodatków, które znacząco wpływają na ich miesięczny budżet. Tegoroczna waloryzacja przyniosła podwyżki wszystkich dodatków, co w dobie rosnących kosztów życia stanowi istotne wsparcie dla najstarszych Polaków.

Dodatek pielęgnacyjny - automatycznie dla seniorów 75+

Najbardziej powszechnym dodatkiem wypłacanym przez ZUS jest dodatek pielęgnacyjny, który po marcowej waloryzacji wzrósł z 330,07 zł do 348,22 zł miesięcznie. Co istotne, świadczenie to jest przyznawane z urzędu wszystkim emerytom i rencistom, którzy ukończyli 75. rok życia.

Osoby młodsze mogą również ubiegać się o ten dodatek, jednak muszą złożyć wniosek i zostać uznane przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Wsparcie dla szczególnych grup - jakie dodatki przysługują kombatantom i sierotom?

Waloryzacji podlegają również inne dodatki skierowane do specyficznych grup odbiorców. Po marcowej podwyżce wynoszą one:

Dodatek dla sieroty zupełnej: 654,48 zł (wzrost o 34,12 zł)

Dodatek kombatancki: 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł)

Dodatek kompensacyjny: 52,23 zł (wzrost o 2,72 zł)

Ryczałt energetyczny: 312,71 zł

Szczególnie korzystne rozwiązania przewidziano dla inwalidów wojennych. Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi obecnie 522,34 zł, natomiast dodatek do renty inwalidy wojennego wzrósł do kwoty 1333,24 zł.

Jak otrzymać dodatkowe świadczenia?

Większość dodatków wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Wyjątkiem jest dodatek pielęgnacyjny dla osób powyżej 75. roku życia, który ZUS przyznaje automatycznie.

Warto pamiętać, że osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę socjalną lub świadczenie "Mama 4 plus", nie mogą otrzymać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. W ich przypadku odpowiednim świadczeniem jest zasiłek pielęgnacyjny, o który należy ubiegać się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

WAŻNE! Od 1 marca 2025 r. próg dochodowy uprawniający do świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej wzrósł do 3603,35 zł miesięcznie.

