W 2026 roku waloryzacja dodatków do emerytur wyniesie prawdopodobnie tylko 3,61%, znacznie mniej niż rządowe obietnice (blisko 5%).

Większość dodatków, np. pielęgnacyjny, wzrośnie zaledwie o ok. 12,57 zł, co może być niewystarczające w obliczu inflacji.

Największą podwyżkę (o 48,14 zł) otrzymają inwalidzi wojenni, natomiast najmniejszą (od 0,63 zł do 12,57 zł) osoby deportowane i osadzone w obozach pracy.

Niska waloryzacja budzi rozczarowanie wśród seniorów i podważa obietnice rządu Donalda Tuska dotyczące poprawy ich sytuacji.

Waloryzacja dodatków do emerytur to temat, który budzi ogromne emocje wśród seniorów. Co roku, na podstawie danych GUS dotyczących inflacji i średniej krajowej płacy, ustalany jest wskaźnik waloryzacji emerytur, który decyduje o wzroście świadczeń dla seniorów. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku wskaźnik ten może wynieść 3,61 proc., co jest wartością znacznie niższą niż oczekiwania i obietnice rządu Donalda Tuska, który to w budżecie państwa zapisał wskaźnik bliski 5 proc..

Niskie wskaźniki waloryzacji, niskie podwyżki

Wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,61 proc. oznacza, że większość dodatków do emerytur wzrośnie jedynie o niewielką kwotę. Dla przykładu, dodatek pielęgnacyjny czy dodatek za tajne nauczanie wzrośnie o około 12,57 zł. To kwota, która w obecnej sytuacji gospodarczej może okazać się niewystarczająca, aby realnie poprawić sytuację finansową seniorów.

Największy wzrost w wyniku waloryzacji odczują inwalidzi wojenni. Ich dodatek do renty inwalidy wojennego wzrośnie o 48,14 zł, z 1333,24 zł do 1381,38 zł. Choć jest to relatywnie większa podwyżka niż w przypadku innych dodatków, to wciąż może być niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby osób, które doświadczyły tak trudnych życiowych doświadczeń.

Najmniejszej podwyżki mogą spodziewać się osoby pobierające świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W ich przypadku dodatek wzrośnie minimalnie, bo raptem o 0,63 gr, a maksymalnie 12,57 zł. Tak niewielka kwota może być wręcz niezauważalna w domowym budżecie i z pewnością nie przyczyni się do poprawy jakości życia tych osób.

Rządowe obietnice a rzeczywistość

Niska waloryzacja dodatków do emerytur stoi w sprzeczności z obietnicami rządu Donalda Tuska, który zapowiadał poprawę sytuacji materialnej seniorów. Wielu emerytów czuje się rozczarowanych i oszukanych, ponieważ oczekiwali oni znacznie większego wsparcia ze strony państwa.

Sytuacja związana z niską waloryzacją dodatków do emerytur z pewnością będzie przedmiotem dalszej dyskusji i analiz. Należy zastanowić się, czy obecny system waloryzacji jest sprawiedliwy i adekwatny do potrzeb seniorów, oraz czy nie należy wprowadzić zmian, które zapewnią im godne życie na emeryturze. Być może konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych mechanizmów wsparcia finansowego dla osób o najniższych dochodach.

Waloryzację wszystkich dodatków do emerytur znajdziesz w galerii powyżej artykułu!

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025