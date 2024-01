Waloryzacja dodatków emeryckich 2024

W marcu zacznie obowiązywać nowy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, który to dotyczy także takich dodatków do świadczeń z ZUS jak dodatek pielęgnacyjny czy dodatek kombatancki. Z ostatnich danych z GUS dotyczących rocznej inflacji minionego roku i stopnia wzrostu wynagrodzeń, które to bierze się pod uwagę, wyliczając wskaźnik waloryzacji świadczeń z ZUS, wynika, że podwyżka świadczeń dla emerytów i rencistów może wynieść 11,9 proc. Choć to mniej niż w minionym niedawno roku, ale wystarczająco, by wyrównać straty czynione przez inflację. Przyjmując wskaźnik waloryzacji na poziomie 11,9 proc., można spodziewać się wzrostu bardzo popularnego dodatku, jakim jest dodatek pielęgnacyjny, z 294,39 zł do 329,42 zł. Tak samo zmieni się dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie, a także świadczenie pieniężne dla żołnierzy. Najbardziej pójdzie w górę dodatek do renty inwalidy wojennego, który to wzrośnie o blisko 134 zł z 1127,12 zł do 1261,25 zł. Szczegółowe dane dotyczące waloryzacji dodatków dla emerytów i rencistów przedstawiamy w GALERII nad artykułem.

