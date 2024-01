Obietnice rządu dla seniorów

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej posłowie pytali przedstawicielki rządu - minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i minister ds. polityki senioralnej Marzenę Okłę-Drewnowicz działania na rzecz wsparcia seniorów. Przedstawicielki rządu podkreśliły, że w planach jest druga waloryzacja emerytur w roku. Do Sejmu wpłynął jeszcze za czasów PiS m.in. projekt Lewicy o drugiej waloryzacji emerytur. Z listy obietnic do zrealizowania nie spada także tzw. renta wdowia. - Dziś ten projekt doczeka się procedowania i mam nadzieję, że będzie mógł liczyć na rzetelną, merytoryczną debatę - powiedziała Dziemianowicz-Bąk. W planach jest także podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Za to nie ma mowy o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Przedstawicielki rządu Donalda Tuska zapewniają, że to, co wprowadził już PiS, czyli m.in. 13. i 14. emerytura czy kluby senioralne będą kontynuowane w myśl zasady: to co dane, nie będzie odebrane.

Tymczasem sytuacja demograficzna Polski jest bardzo niepokojąca. W informacji przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazano, że na koniec 2022 r. liczba ludności Polski wyniosła 37,8 mln, w tym blisko 9,8 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (25,9 proc.). W stosunku do 2021 r. liczba seniorów wzrosła o 67,6 tys. osób, czyli o 0,7 proc.