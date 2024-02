Waloryzacja emerytur 2024. Seniorze, sprawdź, jaką podwyżkę dostaniesz

Waloryzacja emerytur w marcu 2024

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku? W marcu jak co roku będą waloryzowane emerytury i renty. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie ostatnie niezbędne dane służące do wyliczenia wzrostu świadczeń z ZUS i od innych płatników np. Zakładu emerytalno-Rentowego MSWiA. Jakich podwyżek można się spodziewać od marca tego roku? Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent bierze się pod uwagę m.in. realny wzrost płac i inflację za cały miniony rok. Okazało się właśnie, że w 2023 roku realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 1,1proc. Do równania trzeba jeszcze dodać inflację, która to w minionym roku doszła do poziomu 11,4 proc. Przy zastosowaniu odpowiedniego wzoru matematycznego otrzymamy wskaźnik waloryzacji 11,62 proc. Oznacza to, że już w marcu o tyle właśnie mogą pójść do góry emerytury i renty. Przy takiej podwyżce minimalna emerytura może zwiększyć się o ponad 180 zł, średnia emerytura rzędu 3,5 tys. zł zostanie powiększona o nieco ponad 400 zł. Najwyższych podwyżek mogą spodziewać się seniorzy z wyższymi świadczeniami, np. przy emerytura wnosząca obecnie 5 tys. zł będzie wynosiła ponad 5,5 tys. zł. Szczegółowe wyliczenia prezentujemy w galerii. Czy takie podwyżki są znaczące? Niestety są one odpowiedzią na wciąż wysoką inflację. Celem waloryzacji świadczeń z ZUS jest zniwelowanie skutków drożyzny w portfelach emerytów i rencistów. Zatem im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji świadczeń.

