Waloryzacja emerytur 2024. ZUS podał terminy wypłat wyższych świadczeń

Wyższe emerytury i renty już od 1 marca

Coroczna marcowa waloryzacja dotyczy wszystkich emerytów i rencistów. Podwyżkę dostaną także osoby na świadczeniach przedemerytalnych, kompensacyjnych i pomostówkach. Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku będzie procentowa. Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku wynosi 12,12 procent. Wyższe o wskaźnik waloryzacji będą też dodatki do świadczeń. Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej została podwyższona z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Minimalna emerytura netto wyniesie 1620,67 zł.

ZUS poinformuje o podwyżce

Osoby, które otrzymują świadczenie z ZUS nie muszą składać wniosku o waloryzację bo ZUS przeprowadza ją z urzędu. Zakład wyśle ci decyzję o wysokości emerytury po waloryzacji - w kwietniu, razem z decyzją o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury. W informacji będzie podana wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, następnie wskaźnik waloryzacji i emerytura brutto liczona po waloryzacji

Terminy wypłat wyższych emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, kiedy zacznie wypłacać zwaloryzowane świadczenia. Wyższe emerytury ZUS wyśle w standardowych terminach wypłat:

* 1 marca - piątek

* 5 marca- wtorek,

* 6 marca - środa,

* 10 marca- niedziela (wypłata w piątek 8 marca),

* 15 marca- piątek,

* 20 marca - środa

* 25 marca - poniedziałek.

