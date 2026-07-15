Seniorów czeka srogie rozczarowanie! Szykują im groszowe podwyżki emerytur

Prognozowana waloryzacja emerytur w 2027 roku może wynieść zaledwie 3,66%, co oznacza wyraźnie niższe podwyżki niż w ostatnich latach.

Niższy wskaźnik wynika ze spadku inflacji do 2,5% w czerwcu 2026 według najnowszych danych GUS.

Dla seniorów oznacza to, że minimalna emerytura może wzrosnąć o około 72 zł brutto, osiągając 2051 zł.

Mimo niższych podwyżek, spowolnienie inflacji jest pozytywną wiadomością dla domowych budżetów, ograniczając wzrost cen towarów i usług.

Waloryzacja emerytur. GUS opublikował nowe dane

Coraz więcej wskazuje na to, że waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku będzie wyraźnie niższa niż w ostatnich latach. Potwierdzają to najnowsze informacje o inflacji opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, potwierdzające wstępne szacunki. GUS poinformował, że inflacja w czerwcu 2026 roku wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym. Oznacza to, że za ten sam koszyk towarów i usług płacimy dziś o 2,5 proc. więcej niż w czerwcu 2025 roku. To mniej niż miesiąc wcześniej, gdy wskaźnik sięgał 3,1 proc., co oznacza dalsze wyhamowanie wzrostu cen.

Podwyżki emerytur 2027 zależą od inflacji i wynagrodzeń

Na wysokość przyszłorocznej waloryzacji wpływa nie tylko inflacja, ale także tempo wzrostu płac. Z danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 roku osiągnęło 9 173,24 zł, co oznacza wzrost o 5,8 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Po uwzględnieniu obu wskaźników prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi obecnie 3,66 proc. To więcej niż wcześniejsze założenia rządu, który szacował wzrost na 3,48 proc., ale zdecydowanie mniej niż tegoroczna waloryzacja wynosząca 5,3 proc.

Ile wzrosną emerytury i renty w 2027 roku?

Obecne prognozy pokazują, że marcowe podwyżki będą odczuwalnie niższe niż w poprzednich latach. Minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć z 1 978 zł brutto do około 2 051 zł brutto, czyli o około 72 zł. Szacowane podwyżki dla wyższych świadczeń przedstawiają się następująco:

emerytura 3 000 zł brutto – około 110 zł więcej

emerytura 4 000 zł brutto – około 146 zł więcej

emerytura 5 000 zł brutto – około 183 zł więcej

emerytura 6 000 zł brutto – około 220 zł więcej

Dlaczego waloryzacja będzie niższa?

Niższy wskaźnik waloryzacji jest konsekwencją obowiązujących przepisów. Mechanizm podwyższania emerytur i rent opiera się przede wszystkim na poziomie inflacji oraz częściowo na wzroście wynagrodzeń. Gdy ceny rosną wolniej, automatycznie zmniejsza się również skala waloryzacji. Dla seniorów oznacza to mniejsze podwyżki świadczeń, ale jednocześnie niższa inflacja jest korzystna dla domowych budżetów, ponieważ ogranicza tempo wzrostu cen towarów i usług.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok. Nastąpi to w lutym 2027 roku, a zwaloryzowane emerytury i renty będą wypłacane od 1 marca 2027 roku.

Szczegółowe wyliczenia wysokości podwyżek prezentujemy w GALERII.

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Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]