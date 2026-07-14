Seniorzy otrzymają nowy dokument

Od niedzieli 13 lipca weszły w życie nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany objęły zarówno tradycyjne plastikowe karty, jak i ich elektroniczne odpowiedniki dostępne w aplikacji mObywatel.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że seniorzy nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań.

Nie trzeba wymieniać dokumentów

Najważniejsza informacja dla emerytów i rencistów jest taka, że stare legitymacje nie tracą ważności. Można z nich korzystać tak długo, jak przewiduje to termin wskazany na dokumencie.

Nowe wzory będą trafiały do osób, które po 13 lipca złożą wniosek o wydanie plastikowej legitymacji. ZUS podkreśla, że cały proces odbywa się automatycznie i nie wymaga wizyty w urzędzie.

Tak wygląda nowa legitymacja

Nowa legitymacja nadal ma formę plastikowej karty wykonanej z PCV. Na pierwszy rzut oka nie różni się znacząco od poprzedniej wersji, ale wprowadzono w niej nowoczesne zabezpieczenia.

Dokument wyposażono między innymi w specjalny gilosz, czyli charakterystyczne tło złożone z cienkich, skomplikowanych linii. Pojawił się także mikrodruk, czyli bardzo drobny tekst praktycznie niewidoczny bez odpowiedniego powiększenia.

Fałszerze będą mieli trudniej

Jedną z najważniejszych nowości jest indywidualny numer przypisany do każdej legitymacji już na etapie produkcji blankietu.

To właśnie ten element ma pomóc w łatwiejszej identyfikacji dokumentu i ograniczyć ryzyko jego podrobienia. ZUS tłumaczy, że celem zmian jest przede wszystkim lepsza ochrona danych świadczeniobiorców.

Zmiany także w mObywatelu

Nowości nie ominęły również elektronicznej wersji dokumentu. Odświeżona została mLegitymacja dostępna w aplikacji mObywatel.

W nowej wersji zniknęła informacja o oddziale ZUS, który wydał dokument. Zmieniono także układ danych, aby był bardziej przejrzysty i łatwiejszy do odczytania.

Coraz więcej seniorów korzysta z telefonu

Elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty działa od stycznia 2023 roku. Jest wystawiana automatycznie każdej osobie, która uzyska prawo do emerytury lub renty.

Seniorzy mogą korzystać zarówno z mLegitymacji w telefonie, jak i z tradycyjnej plastikowej karty. Ta druga nadal jest wydawana na wniosek zainteresowanego.

Dobra wiadomość dla emerytów

Zmiana wzoru dokumentu nie oznacza utraty żadnych uprawnień. Emeryci i renciści nadal mogą korzystać z przysługujących im ulg, zniżek i świadczeń na dotychczasowych zasadach.

Nowe legitymacje mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo i utrudnić działalność oszustom. A to oznacza, że seniorzy mogą czuć się spokojniej, gdy będą potwierdzać swoje uprawnienia w urzędach, placówkach medycznych czy podczas korzystania ze zniżek.

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