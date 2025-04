Koniec bezpłatnych badań! Skierowania będą wydawane tylko do końca kwietnia

Narodowy Bank Polski poinformował, że w Warszawie, w dniach 11–12 kwietnia 2025 r., odbędzie się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). To ważne wydarzenie, które zgromadzi w stolicy Polski najważniejsze osoby odpowiedzialne za politykę gospodarczą i finansową w Unii Europejskiej.

Narodowy Bank Polski jest współorganizatorem i współgospodarzem tego ważnego spotkania. Na zaproszenie Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego do Warszawy przyjadą m.in. Christine Lagarde, Prezes EBC, oraz szefowie banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej. To wyjątkowa okazja dla Polski, aby zaprezentować swoje osiągnięcia gospodarcze i włączyć się w dyskusję o przyszłości europejskiej gospodarki.

Kto weźmie udział w posiedzeniu ECOFIN?

W spotkaniu wezmą również udział ministrowie finansów oraz wysokiej rangi przedstawiciele instytucji i urzędów UE, w tym Komisji Europejskiej oraz Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM). Obecność tak wielu kluczowych osób świadczy o wadze tego wydarzenia i jego potencjalnym wpływie na przyszłe decyzje dotyczące polityki gospodarczej i finansowej w Europie.

Podczas wspólnej sesji ministrowie finansów, prezesi banków centralnych oraz zaproszeni goście omówią kwestie konkurencyjności europejskich rynków finansowych i ich roli we wspieraniu inwestycji, zwłaszcza w kontekście unijnej inicjatywy Unii Oszczędności i Inwestycji. To kluczowe zagadnienia dla przyszłego rozwoju gospodarczego Europy, a dyskusja na ten temat w Warszawie może przyczynić się do wypracowania konkretnych rozwiązań i strategii.

Czym są nieformalne posiedzenia Rady ECOFIN?

Nieformalne posiedzenia Rady ECOFIN są organizowane podczas każdej prezydencji i odbywają się w państwie sprawującym przewodnictwo w Radzie UE. W odróżnieniu od formalnych posiedzeń Rady ECOFIN, w spotkaniach nieformalnych, oprócz ministrów finansów, uczestniczą także szefowie krajowych banków centralnych UE. Spotkania te stanowią okazję do wspólnego omówienia bieżących i długofalowych kwestii gospodarczych i finansowych. Współgospodarzami nieformalnych posiedzeń są zwyczajowo minister finansów i prezes banku centralnego kraju sprawującego prezydencję.

