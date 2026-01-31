Kluczowe założenia programu:

SAN będzie dzierżawić mieszkania od prywatnych właścicieli i przekazywać je w najem osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej

Pomoc kierowana do gospodarstw domowych z dochodami 70-100% wartości określonej w ustawie o finansowym wsparciu

System punktowy przy kwalifikacji uwzględni rodziny z niepełnosprawnymi, wychowanków pieczy zastępczej i seniorów

Umowy najmu zawierane na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Mieszkaniowa pułapka tysięcy warszawiaków

Problem braku mieszkań w Warszawie narasta od lat. Stolica praktycznie nie buduje mieszkań komunalnych, a ceny najmu na wolnym rynku rosną szybciej niż wynagrodzenia. W efekcie coraz więcej osób – często pracujących zawodowo, płacących podatki – nie może pozwolić sobie na wynajęcie mieszkania w stolicy.

Szczególnie dotyka to rodzin z dziećmi, osób opiekujących się niepełnosprawnymi bliskimi czy młodych pracowników sektora publicznego. Zarabiają regularnie, ale ich dochody przekraczają limity uprawniające do mieszkania socjalnego. Jednocześnie stawki na komercyjnym rynku najmu są dla nich nieosiągalne.

Czym jest Społeczna Agencja Najmu

Społeczna Agencja Najmu to nowa forma pomocy mieszkaniowej przygotowywanej przez miasto stołeczne Warszawę. System ma działać jako pośrednik między prywatnymi właścicielami nieruchomości a osobami potrzebującymi wsparcia w wynajmie mieszkania.

SAN będzie dzierżawić lokale od właścicieli na rynkowych warunkach. Następnie przekaże je w najem osobom spełniającym określone kryteria dochodowe i społeczne. Mieszkania nie będą pochodzić z zasobu miejskiego, co pozwoli zwiększyć pulę dostępnych lokali bez dodatkowych inwestycji budowlanych.

Kto może ubiegać się o najem przez SAN

Zgodnie z projektem uchwały konsultowanym obecnie z organizacjami pozarządowymi, o najem lokalu przez SAN będą mogły ubiegać się osoby spełniające konkretne kryteria.

Podstawowe wymogi to:

dochód gospodarstwa domowego w przedziale 70-100 proc. wartości określonej w ustawie o finansowym wsparciu przedsięwzięć mieszkaniowych,

wartości określonej w ustawie o finansowym wsparciu przedsięwzięć mieszkaniowych, rozliczanie podatku dochodowego w Warszawie,

brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Polsce.

Projekt przewiduje system punktowy przy kwalifikacji wnioskodawców. Dodatkowe punkty otrzymają rodziny z osobami niepełnosprawnymi, gospodarstwa domowe seniorów, wychowankowie pieczy zastępczej czy kandydaci na repatriantów.

Ile trzeba zarabiać, żeby wynająć przez SAN

Na podstawie najnowszych danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie mazowieckim w IV kwartale 2025 roku wyniosło 10 285,58 zł. To właśnie ta wartość stanowi podstawę do wyliczenia limitów dochodowych uprawniających do najmu lokalu przez Społeczną Agencję Najmu.

Zgodnie z projektem uchwały warszawskiej, dochód gospodarstwa domowego musi wynosić 70-100 proc. wartości określonych w ustawie o finansowym wsparciu przedsięwzięć mieszkaniowych (przy współczynniku 1,4).

Limity dochodowe dla SAN w Warszawie (IV kwartał 2025):

Gospodarstwo jednoosobowe:

Minimalny dochód: 7 560 zł brutto (ok. 5 440 zł netto)

Maksymalny dochód: 10 800 zł brutto (ok. 7 770 zł netto)

Gospodarstwo dwuosobowe:

Minimalny dochód: 10 584 zł brutto (ok. 7 620 zł netto)

Maksymalny dochód: 15 120 zł brutto (ok. 10 885 zł netto)

Gospodarstwo trzyosobowe:

Minimalny dochód: 14 616 zł brutto (ok. 10 520 zł netto)

Maksymalny dochód: 20 880 zł brutto (ok. 15 030 zł netto)

Gospodarstwo czteroosobowe:

Minimalny dochód: 17 148 zł brutto (ok. 12 345 zł netto)

Maksymalny dochód: 24 480 zł brutto (ok. 17 620 zł netto)

(Kwoty netto są orientacyjne, przy standardowych odliczeniach podatkowych)

Dla porównania - średni czynsz za dwupokojowe mieszkanie w Warszawie na wolnym rynku wynosi obecnie 3500-4500 zł miesięcznie, co przy wynagrodzeniu netto 7-8 tys. zł praktycznie uniemożliwia samodzielne wynajęcie lokalu. To właśnie ta grupa warszawiaków - zarabiających zbyt dużo na pomoc socjalną, ale zbyt mało na komercyjny wynajem - ma skorzystać z programu SAN.

Priorytet dla najbardziej potrzebujących

System kwalifikacji punktowej ma zapewnić, że mieszkania trafią do osób najbardziej potrzebujących wsparcia. Najwyższą liczbę punktów – 6 – przyznaje się za każdą osobę w gospodarstwie domowym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodziny z dziećmi otrzymają punkty za każde dziecko. Wychowankowie pieczy zastępczej, którzy złożą wniosek przed ukończeniem 30 lat, dostaną 5 punktów. System uwzględnia także nauczycieli, pracowników kultury, pomocy społecznej oraz ratowników medycznych zatrudnionych w miejskich instytucjach.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Warszawski ratusz zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag do projektu uchwały. Konsultacje potrwają do 20 lutego 2026 roku do godziny 23:59.

NGO-sy mogą przekazać swoje stanowisko na spotkaniu online zaplanowanym na 11 lutego 2026 roku w godzinach 16:00-17:30. Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy przesyłać do 11 lutego do godziny 12:00 na adres [email protected]. Uwagi można także składać przez formularz dostępny na stronie konsultacji społecznych miasta.

Umowy na rok z możliwością przedłużenia

Projekt zakłada, że SAN będzie zawierać umowy najmu na okresy 12-miesięczne. Dotychczasowi najemcy będą mogli ubiegać się o przedłużenie umowy, jeśli nadal spełniają kryteria dochodowe i terminowo regulują opłaty.

Wnioski o przedłużenie umowy najemcy będą mogli składać nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż miesiąc przed upływem dotychczasowej umowy. System ma zapewnić stabilność mieszkaniową rodzinom potrzebującym długoterminowego wsparcia.

Kiedy program ruszy

Termin uruchomienia Społecznej Agencji Najmu w Warszawie zależy od procedury uchwalenia regulacji przez Radę m.st. Warszawy. Projekt uchwały musi najpierw przejść konsultacje społeczne, następnie zostanie przedstawiony radnym.

Po zakończeniu konsultacji i ewentualnym wprowadzeniu poprawek dokument trafi pod obrady stołecznych radnych. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025