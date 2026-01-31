Lidl wprowadził nową ofertę zimowych sprzętów AGD i akcesoriów kuchennych, idealnych do domowych rytuałów.

W ofercie znajdą się urządzenia marki SilverCrest®, uznawanej za najlepiej sprzedającą się markę małego AGD w Europie.

Dzięki aplikacji Lidl Plus można zaoszczędzić na wybranych produktach, np. robot kuchenny SilverCrest® 600 W za 179 zł (60 zł taniej) czy czajnik SilverCrest® za 74,50 zł (50% taniej).

Asortyment obejmuje również urządzenia do przygotowywania przekąsek (frytkownica beztłuszczowa, maszyna do waty cukrowej, popcornu) oraz praktyczne akcesoria kuchenne.

Zimowe rytuały w kuchni z Lidlem

Zimą kuchnia naturalnie staje się centrum domowego życia. To właśnie tu powstają rozgrzewające dania, aromatyczna kawa i słodkie wypieki, które towarzyszą codziennym rytuałom. Lidl proponuje nową ofertę sprzętów AGD oraz akcesoriów kuchennych, zaprojektowanych z myślą o komforcie i wygodzie użytkowania.

W ofercie znalazły się urządzenia marki SilverCrest®, uznawanej za najlepiej sprzedającą się markę małego sprzętu kuchennego i AGD w Europie. Produkty tej linii łączą solidne wykonanie z nowoczesnymi rozwiązaniami, co od lat przekłada się na zaufanie konsumentów.

Sprzęty AGD do codziennego gotowania

Miłośnicy domowych wypieków mogą sięgnąć po robota kuchennego SilverCrest® 600 W z misą o pojemności ok. 5 litrów, funkcją turbo oraz trzema trybami pracy. Urządzenie sprawdzi się zarówno przy codziennym gotowaniu, jak i podczas przygotowań na Tłusty Czwartek czy Walentynki. Z aplikacją Lidl Plus jego cena w promocji wynosi 179 zł, czyli 60 zł taniej.

Na uwagę zasługuje także szklany czajnik SilverCrest® 3000 W z regulacją temperatury od 40 do 100°C, cyfrowym wyświetlaczem i podświetleniem LED. Dzięki aplikacji Lidl Plus dostępny jest 50% taniej, za 74,50 zł. Uzupełnieniem oferty jest opiekacz 3 w 1 SilverCrest® 750 W, umożliwiający przygotowanie kanapek, gofrów oraz potraw z grilla kontaktowego – w cenie 69 zł.

Domowe przekąski i akcesoria kuchenne

W zimowej ofercie nie zabrakło urządzeń do przygotowywania przekąsek. Frytkownica beztłuszczowa Easy Fry Compact Tefal® 1300 W, dostępna do 4 lutego, pozwala smażyć w lżejszej odsłonie i kosztuje 219 zł z aplikacją Lidl Plus. Dla fanów słodkości przygotowano urządzenie do waty cukrowej SilverCrest® 500 W za 79,99 zł oraz urządzenie do popcornu SilverCrest® 1200 W za 54,99 zł.

Oferta obejmuje również praktyczne akcesoria, takie jak garnki aluminiowe SilverCrest® w trzech rozmiarach, patelnie Tefal® z technologią Thermo-Spot®, naczynia do zapiekania, deski do krojenia oraz dzbanki filtrujące Dafi o pojemności 3 litrów. Całość uzupełniają zestawy filtrów, które pomagają zadbać o świeży smak wody każdego dnia.

PTNW Balcerowicz