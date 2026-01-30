PKB Polski w 2025 roku wzrósł o 3,6 proc., co jest wynikiem wyższym niż w poprzednim roku

Konsumpcja prywatna okazała się silniejsza od oczekiwań ekspertów bankowych

Inwestycje w polskiej gospodarce po raz pierwszy od dwóch lat weszły na ścieżkę wzrostu

Analitycy przewidują utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego na poziomie około 4 proc. w 2026 roku

Stopy procentowe bez zmian do wiosny

Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie wstrzyma się z decyzją o obniżce stóp procentowych do marca 2026 roku. Tak wynika z najnowszej analizy ekonomistów Santander Bank Polska. Podstawą dla tej prognozy są dane o wzroście gospodarczym opublikowane przez GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że PKB Polski w 2025 roku wzrósł o 3,6 proc. To wynik wyraźnie lepszy niż 3 proc. odnotowane rok wcześniej.

PKB Polski przyspiesza tempo wzrostu

Dane GUS potwierdzają, że polska gospodarka nabiera rozpędu. Wzrost PKB wspierany jest przede wszystkim solidnymi wynikami konsumpcji prywatnej, która zwiększyła się w ubiegłym roku o 3,7 proc.

Eksperci Santandera zauważają, że w czwartym kwartale 2025 roku tempo wzrostu PKB wyniosło między 3,9 a 4,2 proc. rok do roku. To dynamika wyższa niż w poprzednich okresach.

Konsumpcja mocniejsza od prognoz

Konsumpcja prywatna okazała się prawdziwym motorem polskiej gospodarki. W ostatnich trzech miesiącach 2025 roku wzrosła o 4-4,4 proc. w ujęciu rocznym. To wynik wyraźnie powyżej przewidywań analityków, którzy zakładali wzrost na poziomie 3,5 proc.

Silna konsumpcja oznacza, że Polacy chętnie wydają pieniądze. To z kolei wspiera wzrost gospodarczy, ale jednocześnie może podsycać presję inflacyjną.

Inwestycje wracają na plus po spadkach

Inwestycje w polskiej gospodarce w 2025 roku wzrosły o 4,2 proc. To szczególnie istotna zmiana, bo rok wcześniej odnotowano spadek o 0,9 proc. Powrót inwestycji na ścieżkę wzrostu to dobry sygnał dla przyszłości gospodarki.

Ekonomiści Santandera podkreślają jednak, że nowy cykl inwestycyjny dopiero się rozkręca. W czwartym kwartale 2025 roku wzrost inwestycji zwolnił do 4,2-4,5 proc. To mniej niż 7,1 proc. odnotowane w trzecim kwartale.

Prognozy na 2026 rok pozostają optymistyczne

Analitycy spodziewają się, że wzrost inwestycji nabierze tempa w 2026 roku. Pełny potencjał nowego cyklu inwestycyjnego jeszcze nie został osiągnięty. W ocenie ekspertów jest to kwestia najbliższych miesięcy.

Dynamiczny wzrost inwestycji powinien pozwolić utrzymać tempo wzrostu PKB w pobliżu 4 proc. w 2026 roku. To scenariusz korzystny dla polskiej gospodarki i rynku pracy.

Co to oznacza dla Polaków z kredytami

Brak obniżki stóp procentowych do marca oznacza, że raty kredytów hipotecznych nie spadną w najbliższym czasie. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 5,75 proc. i na tym poziomie może pozostać jeszcze kilka miesięcy.

Dla kredytobiorców to informacja o konieczności dalszego dostosowania budżetów domowych do wyższych rat. Dla oszczędzających oznacza to natomiast utrzymanie relatywnie wysokiego oprocentowania depozytów.

PTNW - Modzelewski