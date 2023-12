Ważna decyzja w sprawie atomu

Elektrownie atomowe w Polsce

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało we czwartek 7 grudnia 2023 roku sześć decyzji zasadniczych łącznie na budowę 24 reaktorów w technologii BWRX-300 amerykańskiej firmy GE-Hitachi. O decyzje wnioskowały spółki celowe OSGE. Pozytywne decyzje dotyczą lokalizacji w Ostrołęce, Włocławku, Stawach Monowskich, Dąbrowie Górniczej, Krakowie (Nowa Huta) oraz Tarnobrzegu-Stalowej Woli. „Otrzymane przez nas decyzje to ważny krok w kierunku głębokiej dekarbonizacji polskiej gospodarki. Symboliczne jest, że decyzje otrzymaliśmy właśnie dziś - przy emisji dwutlenku węgla w Polsce sięgającej 928 g CO2/kWh, najwyższej w Europie i jednej z najwyższych na świecie. Decyzje umożliwiają nam rozpoczęcie programu budowy floty reaktorów BWRX-300 w Polsce, aby zapewnić zeroemisyjne, stabilne źródła energii dla energetyki, przemysłu i ciepłownictwa” – powiedział Rafał Kasprów, Prezes Zarządu OSGE. Ogłoszenie nastąpiło podczas forum Net Zero Nuclear w Dubaju, z udziałem Mohammeda Al Hammadi - Prezesa Zarządu Emirates Nuclear Energy Corporation, szefowej World Nuclear Association Sama Bilbao y Leon i kilkuset przedstawicieli branży energetyki jądrowej. Wiceprezes Zarządu OSGE Jacek Drozd podziękował Mohammedowi Al Hammadiemu za doświadczenia zdobyte w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej w Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które to doświadczenia w przyszłości wesprą proces budowy floty reaktorów w Polsce.

Jak podaje PAP, wnioski o decyzje zasadnicze OSGE złożyła 27 kwietnia 2023 r. Zgodnie z prawem, wydawana przez ministra właściwego ds. energii na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego decyzja zasadnicza jest potwierdzeniem, że inwestycja w obiekt energetyki jądrowej jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym energetyczną. Ustawa wskazuje, że decyzja zasadnicza określa dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i uprawnia do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji, oraz innych niezbędnych decyzji. W procesie uzyskiwania decyzji zasadniczej konieczna jest opinia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według medialnych doniesień opinia ABW dla projektów OSGE była negatywna.

BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH) - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor ma powstać dla OPG w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington. Kolejny, zgodnie z planami OSGE - ma powstać w Polsce do końca dekady. OSGE to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz prywatny chemiczny koncern Synthos, należący do Michała Sołowowa.

