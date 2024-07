i Autor: wizualizacje CPK

CPK

Ważna decyzja ws. CPK. Wywłaszczenia zaczną się lada chwila

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) spodziewa się, że do końca 2024 roku wydana zostanie decyzja lokalizacyjna, która umożliwi wywłaszczenia. Jednak priorytetem dla CPK jest przygotowanie terenu w ramach Programu Dowolnych Nabyć, do którego właściciele nieruchomości mogą przystąpić do końca miesiąca.