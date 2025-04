Action w Polsce: 400 sklepów na koncie

Sieć sklepów Action nie zwalnia tempa i kontynuuje ekspansję na polskim rynku. Otwarcie 400. sklepu w Polsce to ważny krok w rozwoju firmy. Nowa lokalizacja w Poznaniu, w województwie wielkopolskim, jest dziesiątym sklepem Action w tym mieście. To pokazuje, jak silną pozycję marka zdobyła w naszym kraju.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z otwarcia naszego 400. sklepu w naszym kraju. To już osiem lat od kiedy otworzyliśmy pierwszą lokalizację Action w Polsce. Od samego początku jesteśmy pozytywnie przyjmowani przez klientów i cieszymy się, że dalej możemy przybliżać im ofertę Action. Nasz sukces opiera się na skutecznej formule oraz zaangażowaniu ze strony całego zespołu, z czego jesteśmy bardzo dumni. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia: zarówno klientom, współpracownikom, dostawcom, jak i wszystkim innym, którzy nas wspierają" – mówi Paweł Essel, Dyrektor Generalny Action w Polsce.

Nowy Action w Poznaniu - lokalizacja i godziny otwarcia

Nowy sklep Action w Poznaniu rozpocznie działalność w sobotę, 5 kwietnia. Mieszkańcy miasta i okolic mogą robić zakupy w Galerii Panorama, przy ulicy Góreckiej 30. Sklep zajmuje powierzchnię ponad 1010 metrów kwadratowych i zatrudnia 12 pracowników.

Godziny otwarcia sklepu Action w Galerii Panorama:

Od poniedziałku do soboty: 9:00 - 21:00

W niedziele handlowe: 10:00 - 20:00

Co znajdziemy w ofercie Action?

Action to dyskont niespożywczy, który oferuje szeroki wybór produktów w atrakcyjnych cenach. W ofercie znajdziemy artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, artykuły dekoracyjne, narzędzia, odzież i wiele innych. Co tydzień sieć wprowadza do sprzedaży aż 150 nowych produktów. Ponad dwie trzecie wszystkich artykułów kosztuje mniej niż 10 złotych.

Action - europejski gigant dyskontowy

Action to dynamicznie rozwijająca się sieć dyskontów niespożywczych, która działa w 12 krajach Europy. Co tydzień sklepy Action odwiedza ponad 18.7 miliona klientów. Łącznie sieć posiada ponad 2,918 sklepów. Otwarcie 400. sklepu w Polsce to dowód na to, że Action z sukcesem podbija serca polskich klientów.

Przedsiębiorcy boją się chaosu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.