Gerlach wraca do Lidla na Wielkanoc

Marka Gerlach ponownie zagości na półkach Lidla, oferując wysokiej jakości produkty, które sprawdzą się w każdej kuchni. Wśród propozycji znajdziemy zestaw garnków AMBIENTE (6 elementów) wykonanych ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Teraz dostępny 50 zł taniej, za jedyne 229 zł/zestaw. W skład zestawu wchodzą trzy garnki o różnych pojemnościach (5 l, 2 l i 1 l), które można używać na wszystkich rodzajach kuchenek, w tym indukcyjnych, oraz myć w zmywarce. Wielkanocne poranki umili stylowy czajnik GRANITEX marki GERLACH o pojemności 2,8 l, który jest dostępny 20 zł taniej, za 89,99 zł/sztuka. Dla miłośników słodkich śniadań Lidl proponuje gofrownicę SALTER® EK5848 o mocy 1600 W za 119 zł/szt.

Nowoczesne smaki na Wielkanoc

Zbliżające się Święta Wielkanocne to doskonała okazja, aby przygotować zdrowe dania z sezonowych produktów. Frytkownica beztłuszczowa SILVERCREST® KITCHEN TOOLS o mocy 1800 W to prawdziwy hit! Pozwala na przygotowanie lżejszych, ale równie smacznych wersji ulubionych potraw przy minimalnej ilości oleju. Od 3 kwietnia otrzymamy ją 50 zł taniej za 349 zł/zestaw.

Aby korzystanie z frytkownicy było jeszcze wygodniejsze, Lidl przygotował również silikonowe maty LIVARNO home za 12,99 zł/zestaw oraz zestaw 100 papierowych tacek Masterpro za 19,99 zł/zestaw.

Przechowywanie i organizacja żywności

Zgrzewarka próżniowa SILVERCREST® KITCHEN TOOLS o mocy 125 W to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zachować świeżość produktów na dłużej. Z aplikacją Lidl Plus do środy, 9 kwietnia, dostaniemy ją 60 zł taniej za 89 zł/zestaw.

Dzięki funkcjom „wet” i „soft” nadaje się do pakowania wilgotnych i delikatnych potraw, a w zestawie znajdziemy wszystko, co potrzebne: rolkę folii, zapasową uszczelkę, węże próżniowe i adaptery.

Szybkie śniadania i domowe wypieki

Na szybkie śniadania sprawdzi się toster SILVERCREST® KITCHEN TOOLS o mocy 870 W za 54,99 zł/sztuka z sześciostopniową regulacją opiekania oraz opiekacz 3 w 1 SILVERCREST® o mocy 750 W, który pełni funkcję tostera, gofrownicy i grilla kontaktowego. Od 3 kwietnia do 4 kwietnia z aplikacją Lidl Plus kupimy go w promocji 20 zł taniej, w cenie 79 zł/zestaw.

Dla miłośników domowych wypieków sieć przygotowała mikser ręczny SILVERCREST® KITCHEN TOOLS o mocy 300 W za 49,99 zł/zestaw z pięcioma prędkościami i funkcją turbo, a dla fanów koktajli i zup kremów – blender ręczny ZHB3355 marki Zelmer o mocy 800 W (dostępny 10 zł taniej, w cenie 159 zł/zestaw). W ofercie znajdzie się również czajnik ze stali nierdzewnej REISIA marki Zelmer o mocy 2200 W – dostępny 50 zł taniej, w cenie 89,99 zł/sztuka.