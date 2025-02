Ważna reforma rządu. Seniorze zamienią Ci mieszkanie!

Seniorzy "więźniami czwartego piętra". Minister proponuje rozwiązanie

Jak podaje PAP minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz na konferencji dotyczącej rad seniorów w Polsce zwróciła uwagę na określenie "więźniów czwartego piętra". Dotyczy to seniorów, którzy mieszkają na wysokich kondygnacjach bloków i z powodu wieku, lub zdrowia nie mogą wychodzić z własnego mieszkania.

Minister chciałaby ten problem rozwiązać, dlatego przedstawiła ministrowi rozwoju i technologii Krzysztofowi Paszykowi swoją koncepcję. Jak dodała, odbyła w tej sprawie "wiele rozmów" i trwają prace nad szczegółami.

Na czym polega pomysł Okły-Drewnowicz? Jak podaje portalsamorządowy.pl, minister ds. polityki senioralnej przedstawiła pomysł obrotu mieszkaniami "w sferze na wynajem". Seniorzy oddaliby swoje mieszkanie w zarządzanie gminie, a w zamian otrzymaliby lokal na wynajem na parterze. To oczywiście nie oznacza przekazania mieszkania na własność.

Wynajem, a nie strata własności. Spadek po seniorach nie będzie zagrożony

- Formalnie seniorzy nie traciliby swojej własności, ale fizycznie nie musieli z niej korzystać bezpośrednio. Oddajemy mieszkanie do dyspozycji, ale w każdej chwili ono może do nas wrócić, jeśli przestaniemy korzystać z mieszkania, które zostanie przydzielone - powiedziała minister.

Okła-Drewnowicz dodała także, że naturalnie w przypadku śmierci mieszkanie wróci do masy spadkowej. Jeśli więc senior chciał przekazać swoje mieszkanie po śmierci dzieciom, lub wnukom, to po skorzystaniu z programu będzie to możliwe.

W przypadku mieszkań parterowych na wynajem, minister wskazała wykorzystanie zasobów gminnych i komunalnych, a także o przeznaczeniu na ten cel części mieszkań wybudowanych w ramach budownictwa społecznego.

