Nowe zasady działania systemu od września

BLIK stał się dla wielu z nas podstawowym narzędziem do codziennych rozliczeń. Płacimy nim za zakupy, oddajemy znajomym pieniądze za obiad czy wypłacamy gotówkę bez użycia karty. Jednak od 1 września 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy, które znacząco zmienią sposób procesowania niektórych transakcji i odetną nieuczciwe podmioty od polskiego systemu płatności.

Polski Standard Płatności (PSP), czyli operator systemu BLIK, otrzymał oficjalną zgodę od prezesa Narodowego Banku Polskiego na wdrożenie zupełnie nowego mechanizmu kontrolnego. Zmiany te nie są jedynie kosmetyczną modyfikacją – nowy algorytm będzie działał automatycznie i obejmie transakcje obsługiwane zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. Oznacza to, że żadna próba obejścia systemu za granicą nie przyniesie skutku.

Które transakcje BLIK zostaną automatycznie zablokowane?

Nowe narzędzie automatycznie zablokuje wszelkie płatności kierowane do nielegalnych serwisów hazardowych oraz internetowych kasyn działających bez polskiej licencji. Cały proces będzie opierał się na bezpośrednim połączeniu systemu BLIK z oficjalnym rejestrem domen zakazanych, który jest prowadzony i na bieżąco aktualizowany przez Ministerstwo Finansów już od 2017 roku.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Weryfikacja nastąpi błyskawicznie dzięki specjalnemu interfejsowi API. W momencie, gdy spróbujesz dokonać płatności na danej stronie internetowej, BLIK automatycznie sprawdzi, czy jej domena znajduje się na rządowej czarnej liście. Jeżeli system wykryje adres powiązany z nielegalnym hazardem, transakcja zostanie zablokowana jeszcze przed etapem ostatecznej autoryzacji. Oznacza to, że nie będziesz mieć nawet możliwości zatwierdzenia przelewu w swojej aplikacji bankowej.

Co to oznacza dla zwykłego użytkownika BLIKa?

Jeśli obawiasz się, że nowe regulacje utrudnią Ci codzienne zakupy, możesz odetchnąć z ulgą. Zmiany mają na celu wyłącznie walkę z szarą strefą i nie wpłyną na standardowe, codzienne operacje finansowe. Jak podkreśla Jerzy Mroczek, dyrektor departamentu prawnego w PSP, rozwiązanie to ma przede wszystkim wspierać stosowanie polskich przepisów i ujednolicić zasady działania systemu.

Nadal bez żadnych przeszkód będziesz realizować następujące usługi:

płatności w tradycyjnych sklepach stacjonarnych oraz sprawdzonych sklepach internetowych,

wypłaty i wpłaty gotówki w bankomatach na terenie całego kraju,

błyskawiczne przelewy na telefon (BLIK) do znajomych i rodziny.

Wprowadzenie tych restrykcji to kolejny krok państwa w walce z nielegalnym rynkiem gier losowych w sieci. W Polsce zakłady bukmacherskie mogą oferować wyłącznie podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie i odprowadzające podatki w kraju, natomiast w obszarze kasyn online obowiązuje monopol państwowy realizowany przez Totalizator Sportowy. Rządowy rejestr zablokowanych domen liczy już ponad 55 tysięcy pozycji, a każdego miesiąca trafia do niego około 700 nowych adresów. Nowe narzędzie BLIK-a ma sprawić, że omijanie tych przepisów stanie się praktycznie niemożliwe.

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