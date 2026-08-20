Poniedziałek po Bożym Narodzeniu dniem wolnym od pracy. Jest decyzja premiera

Skąd się wziął dodatkowy dzień wolny w grudniu?

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy (art. 130 § 2), każde święto ustawowo wolne od pracy, które przypada w dniu innym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W grudniu 2026 roku taka sytuacja ma miejsce w sobotę, 26 grudnia, kiedy obchodzimy drugi dzień Bożego Narodzenia.

Ponieważ święto to wypada w sobotę, która dla większości osób pracujących od poniedziałku do piątku jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawcy mają ustawowy obowiązek "oddać" ten dzień w innym terminie. Musi to nastąpić w ramach tego samego okresu rozliczeniowego.

Wyjątkowo długie święta. Kto na pewno nie pracuje 28 grudnia?

Prezes Rady Ministrów podpisał już zarządzenie, na mocy którego poniedziałek, 28 grudnia 2026 roku, będzie dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej.

Dzięki temu pracownicy administracji rządowej zyskają imponujący, bo aż pięciodniowy weekend świąteczny bez uszczuplania swojego limitu urlopowego. Przerwa potrwa od czwartku do poniedziałku włącznie:

24 grudnia (czwartek) – Wigilia (dzień ustawowo wolny od pracy),

– Wigilia (dzień ustawowo wolny od pracy), 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (dzień ustawowo wolny),

– pierwszy dzień Bożego Narodzenia (dzień ustawowo wolny), 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia (święto przypadające w sobotę),

– drugi dzień Bożego Narodzenia (święto przypadające w sobotę), 27 grudnia (niedziela) – niedziela (standardowy dzień wolny),

– niedziela (standardowy dzień wolny), 28 grudnia (poniedziałek) – dzień wolny wyznaczony przez premiera w zamian za święto w sobotę.

Jeśli więc planujesz pod koniec roku wizytę w urzędzie skarbowym, paszportowym czy wojewódzkim, załatw swoje sprawy wcześniej. W poniedziałek, 28 grudnia, zastać tam można jedynie zamknięte drzwi.

Sektor prywatny a wolne za święto. Co musisz wiedzieć?

Decyzja premiera o wyznaczeniu 28 grudnia dniem wolnym dotyczy bezpośrednio urzędników, ale obowiązek oddania dnia wolnego za święto w sobotę spoczywa na każdym pracodawcy zatrudniającym na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że pracownicy firm prywatnych również otrzymają dodatkowy dzień wolny.

Kluczowa różnica polega jednak na terminie. Pracodawca w sektorze prywatnym nie musi sztywno trzymać się daty wskazanej przez rząd. Może wyznaczyć ten dzień w dowolnym terminie, pod warunkiem, że mieści się on w tym samym okresie rozliczeniowym co grudniowe święto:

w okresie jednomiesięcznym – pracodawca musi oddać wolne jeszcze w grudniu (wielu z nich dla ułatwienia zapewne wybierze właśnie poniedziałek, 28 grudnia, lub np. środę, 23 grudnia ),

– pracodawca musi oddać wolne jeszcze w grudniu (wielu z nich dla ułatwienia zapewne wybierze właśnie ), w okresie wielomiesięcznym – firma ma więcej czasu i może wyznaczyć wolne np. w kolejnych miesiącach nowego roku.

Warto dopytać w swoim dziale kadr, jaki dzień został wyznaczony w Twoim zakładzie pracy. Pamiętaj też, że prawo do dodatkowego dnia wolnego przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) oraz samozatrudnieni nie są objęci tymi przepisami.

Kalendarz dni wolnych w 2026 roku. Kiedy jeszcze odpoczniemy?

Grudniowy maraton świąteczny to nie jedyna okazja do dłuższego oddechu w 2026 roku. Przypomnijmy, że w tym roku mieliśmy już podobną sytuację w sierpniu, kiedy to święto 15 sierpnia również wypadło w sobotę, a urzędnicy odebrali wolne w piątek, 14 sierpnia.

W całym 2026 roku ustawowo przysługuje nam 14 dni wolnych od pracy. Choć część z nich niefortunnie wypada w niedziele (jak chociażby Święto Trzeciego Maja czy Wszystkich Świętych), to sprytne zaplanowanie urlopu wokół świąt przypadających w środku tygodnia pozwoliło Polakom na stworzenie kilku bardzo przyjemnych, długich weekendów.