Dorabiasz do emerytury, lub zasiłku przedemerytalnego? ZUS czeka na Twoje zaświadczenie!

Osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą pamiętać o ważnym obowiązku. Do 31 maja 2025 roku należy dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaświadczenie o przychodach osiągniętych w okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku. To kluczowe, aby ZUS mógł zweryfikować, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, podkreśla, że osoby pracujące, które jednocześnie pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, powinny być świadome konsekwencji przekroczenia ustalonych limitów zarobków.

- Jeśli przychody przekroczą 25 proc. lub 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, ZUS może zmniejszyć lub wstrzymać wypłatę świadczenia - podaje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Aby ZUS mógł prawidłowo rozliczyć przychody za dany rok rozliczeniowy, osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego mają czas do 31 maja, aby poinformować ZUS o swoich zarobkach za okres od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. Należy pamiętać, że rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą oraz z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Jak złożyć zaświadczenie do ZUS?

Osoby zatrudnione, które pobierają świadczenie, muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenia od pracodawcy, najlepiej z wyszczególnieniem przychodów za każdy miesiąc. Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie dotyczące podstawy, od której opłacają składki.

Dobrym rozwiązaniem jest to, że ZUS rozliczy przychody w sposób najbardziej korzystny dla świadczeniobiorcy. Może to zrobić za każdy miesiąc osobno lub zsumować przychody z całego okresu rozliczeniowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzi, czy świadczenie od marca 2024 r. do lutego 2025 r. było wypłacane w odpowiedniej wysokości, czy powinno zostać zmniejszone lub zawieszone. W niektórych przypadkach osoby uprawnione mogą liczyć na wyrównanie.

Jakie są limity dorabiania na emeryturze?

Aby uniknąć zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia emerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, roczny przychód w okresie od marca 2024 do lutego 2025 nie może przekroczyć 21 466,80 zł brutto.

Co się stanie, gdy przekroczysz ten limit?

Przychód powyżej 21 466,80 zł brutto, ale nie wyższy niż 60 106,80 zł brutto: ZUS pomniejszy wypłacane świadczenie. W takim przypadku gwarantowana kwota świadczenia wyniesie 897,35 zł.

ZUS pomniejszy wypłacane świadczenie. W takim przypadku gwarantowana kwota świadczenia wyniesie 897,35 zł. Roczny przychód przekraczający 60 106,80 zł brutto: ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

