ZUS: Czy czeka nas nowy wiek emerytalny w Polsce? Sprawdź, co to oznacza dla Ciebie!

W obliczu starzejącego się społeczeństwa i coraz większych wyzwań finansowych dla systemu emerytalnego, ZUS zabrał głos w sprawie ewentualnych zmian w wieku emerytalnym. Obecnie w Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To jeden z najniższych progów w Europie, co stawia nasz kraj w trudnej sytuacji demograficznej i ekonomicznej. Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, poinformował, że decyzja w sprawie wprowadzenia nowego wieku emerytalnego w Polsce została podjęta i na razie wiek emerytalny kobiet ani mężczyzn nie będzie zmieniony. Dodał również, że każdy może sam rozstrzygnąć, jak długo chce pracować, korzystając z elastycznego systemu emerytalnego.

Eksperci alarmują: Reforma emerytalna jest konieczna! Inaczej czeka nas katastrofa!

Mimo deklaracji rządu i ZUS, eksperci alarmują, że bez reform system emerytalny może stać się niewydolny. Prognozy wskazują, że do 2030 roku Polska może być zmuszona do dostosowania wieku emerytalnego do standardów Unii Europejskiej, gdzie średni wiek emerytalny wynosi około 65 lat. Profesor Agnieszka Chłoń-Domińczak z SGH podkreśla, że zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn to absolutna konieczność, a dalsze zwlekanie z reformami może doprowadzić do poważnych problemów finansowych państwa.

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.