Ważne zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ministerstwo ma dla nich nową "ofertę"

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów przy podjęciu pracy

Wiceminister rodziny Paweł Wdówik przedstawił cztery warianty rozwiązań dotyczących opiekunów osób z niepełnosprawnościami tak, by mogli pracować zawodowo bez utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Do tego jest deklaracja prac m.in. nad realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zrównuje prawo do świadczenia niezależnie od czasu powstania niepełnosprawności. To reakcja resortu rodziny na protesty opiekunów osób z niepełnosprawnościami .Jak podaje „DGP” -” osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest w Polsce niecałe 600 tys.". "Z tego 223 tys. to ludzie między 18. a 65. rokiem życia, a ponad 300 tys. - po 65. roku życia. 992 tys. ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności".

Wsparcie asystenta dla opiekuna

Jeszcze bardziej korzystną propozycję przedstawiła minister Marlena Maląg – podaje „Gazeta Prawna”. Polega ona nie tylko na odblokowaniu możliwości pracy przy zachowaniu świadczenia, lecz także na dodatkowym wsparciu asystenta, gdy opiekun podejmie pracę. Rozwiązanie to ma być uwzględnione w prezydenckim projekcie ustawy o asystencji osobistej i przedstawione wraz z nim jeszcze w styczniu. Wsparcie związane z asystencją ma być udzielane proporcjonalnie do godzin, jakie dany opiekun będzie poświęcał aktywności zawodowej.

Świadczenie opiekuńcze niezależnie od czasu powstania niepełnosprawności

Ministerstwo pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, w tym nad realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku , który zrównuje prawo do świadczenia niezależnie od czasu powstania niepełnosprawności. Dziś nie tylko w Polsce gros osób wymagających pomocy to ludzie starsi, w tym chorujący na schorzenia związane z wiekiem - mówi "DGP" Paweł Wdówik. Według ministra należy przygotowywać oddzielne rozwiązania dla osób starszych i dzieci z niepełnosprawnościami, bo ich potrzeby są inne. Rozwiązaniem na przyszłość jest stworzenie funduszu opieki długoterminowej, którego celem będzie finansowanie wsparcia dla osób potrzebujących asystenta z powodu wieku.

