Ważne zmiany dla Polaków od 1 lipca! Pensje i świadczenia w górę

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r. rozciągną się na też na inne korzyści

1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej, która obejmie ponad 3 mln osób. W ciągu 10 lat wynagrodzenie minimalne wzrosło o ponad 150%. Wraz z płacą minimalną, wzrasta również dodatek za pracę w nocy.

Zgodnie z art. 151 (8) Kodeksu pracy:

„Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

Wzrośnie również minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy - od 1 lipca 2024: 3710,47 zł (z powodu powiązania z wynagrodzeniem minimalnym).

Szansa na większy wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r.

W ostatnim roku wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. W I kw. 2024 r. osiągnęło wartość 8147 zł (wzrost 14,4 % w ciągu roku).

Resort pracy pracuje nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o minimalnych, adekwatnych wynagrodzeniach w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka "orientacyjnych wartości referencyjnych". Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym).

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała w ostatnich tygodniach, że dyrektywa musi być wprowadzona do jesieni tego roku. Jej poprzednie wypowiedzi wskazują na ponadprzeciętne poparcie dla wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Na dzień dzisiejszy punktem odniesienia w kwestii wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2025 r. jest propozycja rządu: płaca minimalna 4626 zł brutto oraz minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 30,20 zł.

Można mieć nadzieję, że minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wynegocjuje coś więcej niż proponuje rząd. Oficjalne informacje w tej kwestii zostaną ogłoszone prawdopodobnie w okolicach września.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.