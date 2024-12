Ważne zmiany dla seniorów w styczniu. Sprawdź, kiedy dostaniesz emeryturę

Coraz więcej seniorów rezygnuje z trzynastek i czternastek. Co się dzieje?!

Prawo jazdy do wymiany

Wypłaty emerytur w 2025 roku

Emeryci wraz z nadejściem nowego roku muszą przygotować się na zmiany w wypłatach emerytur. Roszady w wypłatach wynikają z kalendarza. W styczniu 2025 roku aż cztery z siedmiu stałych terminów wypłat świadczeń przez ZUS ulegają zmianie. Większość zmian w harmonogramie wypłat emerytur w styczniu 2025 roku wynika z kalendarza i dni ustawowo wolnych od pracy przypadających właśnie w dni wypłat emerytur. Zasada jest taka: jeśli dzień wypłaty emerytury wypada w święto, to ZUS musi świadczenie przekazać seniorowi z wyprzedzeniem.

Standardowo ZUS wypłaca emerytury w następujące dni miesiąca: 1., 5., 6., 10. 15., 20. i 25. W związku z okresem świąteczno-noworocznym część seniorów otrzyma swoje świadczenia wcześniej niż zazwyczaj. Niektórym styczniowa emerytura wypłacona zostanie jeszcze w grudniu 2024 roku. Emeryturę za styczeń 2025 roku otrzymają do końca grudnia 2024 roku ci seniorzy, u których termin wypłaty świadczenia przypada 1. dnia miesiąca. Wszystko za sprawą tego, że środa 1 stycznia, czyli Nowy Rok, to dzień ustawowo wolny od pracy i wtedy ZUS, banki i listonosze nie pracują, więc pieniądze do emerytów trzeba dostarczyć wcześniej.

Kolejna zmiana w harmonogramie wypłat emerytur w styczniu dotyczy świadczeń wypłacanych 5. i 6. dnia miesiąca. W 2025 roku 5 stycznia przypada w niedzielę, natomiast 6 stycznia obchodzimy święto Trzech Króli. W związku z tym seniorzy otrzymają swoje świadczenie najpóźniej do piątku 3 stycznia.

Ostatnia zmiana w emerytalnym kalendarzu w styczniu czeka te osoby, które otrzymują świadczenie 25. dnia miesiąca. W styczniu dzień ten to sobota, a więc emerytury muszą być wypłacone do piątku 24 stycznia.