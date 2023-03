Ważne zmiany w 500 plus dla emerytów. Są tacy, którzy stracą

Nowe dodatki do emerytur 2023. 500 plus dla seniora, zasiłek pielęgnacyjny i inne świadczenia

500 plus dla seniora

Waloryzacja rent i emerytur 2023 jest rekordowa. Okazuje się jednak, że jest pewna grupa seniorów, która na marcowych zmianach traci. Chodzi o osoby z prawem do świadczenia uzupełniającego dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tak zwanego 500 plus dla seniorów. Dotychczas 500 plus przysługiwało generalnie tym, których emerytura czy renta nie przekraczały 1 tys. 896 zł 13 gr brutto. Jednak pełną kwotę dostawali tylko ci, których dochody nie przekraczały 1 tys. 396 zł 13 gr brutto miesięcznie. Jeśli były wyższe, to 500 plus było zmniejszane na zasadzie "złotówka za złotówkę".

Od 1 marca 2023 próg uprawniający do pobrania 500 plus wzrósł do 2 tys. 157 zł 80 gr. Zatem jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego (500 plus) będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 2157,80 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń [TABELA].

W związku z tym, że próg dochodowy podniesiono do 13,8 proc., a waloryzacja wynosi 14,8 proc., to osoby mające obecnie emeryturę lub rentę powyżej 1 tys. 800 zł brutto, otrzymają świadczenie uzupełniające niższe o blisko 5 zł.

