Ważne zmiany w emeryturach. Waloryzacja i dodatkowe kryterium

800 plus dla Ukraińców do zmiany. Minister ujawnił plan

Zmiany w świadczeniu dla 100 latków. Wiceminister potwierdza

Świadczenie honorowe wypłacane jest seniorom, którzy ukończyli 100 lat, jego wysokość wynosi 5540,25 zł brutto (kwota bazowa) i jest niezależne od wysokości emerytury. Jeśli więc rośnie kwota bazowa, rośnie i świadczenie. Aby je dostać nie trzeba składać żadnego wniosku, kwota jest przyznawana przez ZUS z urzędu.

Jak podaje "Fakt" ministerstwo rodziny chce wprowadzić zmiany we świadczeniu. Sekretarz stanu w resorcie Sebastian Gajewski stwierdził w Radiowej Jedynce, że świadczenie funkcjonuje od 1972 roku w systemie i nie doczekało się regulacji ustawowej, co powoduje "pewne praktyczne trudności". Jednocześnie nie wyjawił jakie konkretnie zmiany dotkną świadczenie.

Świadczenie będzie mniejsze?

Dziennik cytuje r hab. Damian Walczak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który miał w poprzedniej kadencji Sejmu złożyć petycję, aby uregulować zasady wypłaty świadczeń honorowych. Jednym z założeniem miałoby być prawo do świadczenia przyznawane tylko osobom, które co najmniej 20 lat mieszkały w Polsce. Świadczenie miałoby być także obniżone do poziomu np. minimalnej emerytury (obecnie 1588 zł brutto) i waloryzowane, tak jak podstawowe świadczenia.

Ekspert wyjaśnił, że obecnie ok. 2 tys. osób otrzymuje świadczenie honorowe, ale najprawdopodobniej w najbliższych latach takich osób będzie więcej, co potwierdzają także dane ZUS - Polacy żyją coraz dłużej. Tym samym świadczenie będzie coraz to większym obciążeniem dla budżetu.

Pieniądze to nie wszystko Kazimierz Krupa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.