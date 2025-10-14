Rząd zmienia plany. Taka będzie skala podwyżek akcyzy na alkohol

2025-10-14 14:58

Rada Ministrów podjęła decyzję o znaczącym zaostrzeniu polityki akcyzowej wobec napojów alkoholowych. We wtorek przyjęto projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada znacznie szybszy wzrost stawek, niż pierwotnie planowano. Informację tę przekazał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu jego rzecznik, Adam Szłapka.

  • Rząd przyjął projekt ustawy zwiększający podwyżki akcyzy na alkohol w latach 2026-27, co oznacza droższe napoje procentowe.
  • Zamiast planowanych 5% podwyżek rocznie, akcyza wzrośnie o 15% w 2026 r. i o 10% w 2027 r.
  • Butelka piwa zdrożeje o 16 groszy, a butelka wódki o 3 złote, jeśli nowe przepisy wejdą w życie. 
  • Zmiany w akcyzie mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku

"- Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym" – poinformował Szłapka.

Dotychczasowa tzw. mapa akcyzowa, czyli wieloletni plan podwyżek, zakładała, że zarówno w 2026, jak i w 2027 roku stawki wzrosną o 5%. Nowy projekt wprowadza radykalną zmianę. Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, w 2026 roku czeka nas aż trzykrotnie wyższa podwyżka akcyzy na alkohol, która wyniesie 15%, a w kolejnym, 2027 roku, stawka wzrośnie o 10%. Jest to wyraźny sygnał, że rząd poszukuje dodatkowych wpływów do budżetu, a także dąży do ograniczenia spożycia alkoholu ze względów prozdrowotnych.

O ile wzrosną ceny alkoholu w sklepach?

Każda zmiana w podatku akcyzowym ma bezpośrednie przełożenie na ceny detaliczne, które konsumenci widzą na półkach sklepowych. Rzecznik rządu przedstawił wstępne wyliczenia, które obrazują skalę nadchodzących podwyżek. Choć ostateczna cena zależeć będzie także od marż producentów i dystrybutorów, rządowe szacunki dają jasny obraz tego, czego można się spodziewać.

Jak zapowiedział Adam Szłapka: "- To oznacza, że butelka piwa zdrożałaby o 16 gr a butelka wódki o 3 zł". Podana przez rzecznika rządu kwota 3 złotych dotyczy butelki wódki o pojemności 0,5 litra i jest to prognozowany skutek samej podwyżki akcyzy w 2026 roku. Oznacza to, że realne ceny alkoholu mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, jeśli producenci zdecydują się dodatkowo uwzględnić w nich rosnące koszty produkcji czy inflację.

Skutki dla budżetu i branży. Czego spodziewać się po zmianach?

Decyzja rządu o tak gwałtownej podwyżce podatku ma dwa główne cele. Po pierwsze, jest to sposób na zwiększenie dochodów budżetu państwa, które zmagają się z rosnącymi wydatkami. Po drugie, wyższe ceny mają zniechęcać do nadmiernego spożycia alkoholu, co wpisuje się w długofalową politykę prozdrowotną.

Jednak przedstawiciele branży alkoholowej od lat ostrzegają, że zbyt gwałtowne i wysokie podwyżki akcyzy mogą przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Głównym zagrożeniem jest wzrost szarej strefy. Wyższe ceny legalnego alkoholu mogą skłonić część konsumentów do poszukiwania tańszych, nielegalnych źródeł, co nie tylko uszczupli wpływy do budżetu, ale także stworzy poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego z powodu braku kontroli nad jakością takich produktów.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie, zmiany mają zacząć obowiązywać w terminie, który pozwoli rynkowi na adaptację. Projektowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r., co daje producentom, dystrybutorom i konsumentom ponad rok na przygotowanie się do nowej rzeczywistości cenowej. Teraz projekt nowelizacji ustawy trafi do dalszych prac w parlamencie.

