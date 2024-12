Ważne zmiany w sklepach od stycznia. Dotyczą warzyw i owoców

Nowa bitwa Biedronki i Lidla! Zaczęło się wielkie odliczanie do świąt

Nowe oznaczenia sprzedaży owoców i warzyw

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na stronie internetowej umieściła komunikat, informujący o nowych przepisach, które mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Do ich przestrzegania zobowiązane są wszystkie sklepy sprzedające warzywa i owoce, ale też przetwory owocowo-warzywne - pisze serwis rp.pl. Zmiany wynikają z dwóch rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących norm handlowych przy sprzedaży owoców i warzyw.

Zgodnie z nimi kupujący mają mieć dostęp do szczegółowych informacji o produktach przed dokonaniem zakupu. Informacje o kraju pochodzenia mają być wyraźnie widoczne na etykiecie lub opakowaniu. Co ważne, dotyczy to również sprzedaży przez internet. Nowe przepisy powstały na podstawie dwóch rozporządzeń Unii Europejskiej i mają zapobiec wprowadzaniu klientów w błąd.

„Produkty mogą być wystawione na sprzedaż, pod warunkiem, że detalista umieści w widocznym miejscu w pobliżu produktu czytelne, szczegółowe informacje dotyczące państwa pochodzenia oraz, w stosownych przypadkach, klasy produktu, jego wielkości, odmiany lub typu handlowego w sposób pozwalający uniknąć wprowadzenia konsumenta w błąd" - podaje KE w rozporządzeniu.

Jakie informacje znajdą się na etykiecie lub opakowaniu?

Od nowego roku na etykietach lub opakowaniach owoców i warzyw muszą być podane informacje takie, jak:

* nazwa i adres pakującego lub wysyłającego (np. ulica/miasto/region/kod pocztowy i państwo, jeśli jest różne od państwa pochodzenia),

* pełna nazwa państwa pochodzenia.

Oznaczenie państwa pochodzenia ma być większe i lepiej widoczne niż oznaczenie miejsca, w którym produkt zapakowano.

W przypadku produktów objętych szczegółową normą handlową dodatkowo muszą się znaleźć informacje dotyczące:

* nazwy produktu, jeśli produkt nie jest widoczny z zewnątrz,

* klasy jakości,

* nazwy odmiany,

* wielkości lub liczby sztuk.

Zakaz wprowadzania klientów w błąd

Klienci najczęściej bywają wprowadzani w błąd co do jakości i kraju pochodzenia artykułów rolno-spożywczych. Dlatego informacje umieszczone na produktach nie będą mogły zawierać określeń jakości takich, jak np. „najwyższa jakość”, „premium” i podobnych sformułowań. Dopuszczalne będzie jedynie oznakowanie klasą jakości dla produktów objętych szczegółowymi normami handlowymi, np. klasa ekstra, klasa I, klasa II.