Dodatkowy urlop dla rodziców, jak działa?

Obecnie zgodnie z art. 188 kodeksu pracy rodzicom, rodzicom adopcyjnymi, rodzicom zastępczymi, lub wychowującym dziecko jako macocha, lub ojczym, do ukończenia przez dziecko 14. roku życia przysługuje zwolnienie z pracy w wymiarze 2 dni (16 godzin) do opieki na dziecko. Zwolnienie można wykorzystać w trybie godzinnym, więc np. idąc z dzieckiem do lekarza, nie trzeba brać dnia wolnego, a można zwolnić się tylko na kilka godzin w pracy. Zwolnienie jest z pełnym wynagrodzeniem, ale niewykorzystane zwolnienia nie przechodzą na następny rok kalendarzowy, nie przysługuje też za nie ekwiwalent pieniężny.

Zwolnienie przysługuje obojgu rodziców bez względu na liczbę pracodawców, u których są zatrudnieni. Jeśli więc matka dziecka wykorzysta 16 godzin zwolnienia, nie będzie mógł z niego skorzystać ojciec (i na odwrót). Warto podkreślić, że pracodawca nie może odmówić udzielenia zwolnienia (grozi za to grzywna do 30 tys. zł), a pracownik nie musi go uzasadniać, więc może go wykorzystać niezależnie od zdrowia dziecka (o ile pracownik nie korzysta z zasiłku opiekuńczego).

Jak pisze portal infor.pl, Rzeczniczka Praw Dziecka i Naczelna Rada Adwokacka złożyły do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o zmianę w art. 188 kodeksu pracy, tak aby liczba dni wolnych była większa, jeśli pracownik ma więcej dzieci poniżej 14. roku życia. Jak uzasadniono we wniosku, obecnie osoba z większą liczbą dzieci, ma tyle samo zwolnienia co osoba z jednym dzieckiem. Inne uprawnienia pracownicze po narodzinach dziecka wzrastają, jak np. urlop macierzyński.

Zgodnie z propozycją, na każde kolejne dziecko przysługiwałoby kolejne 8 godzin zwolnienia, jednak łączny wymiar zwolnienie nie mógłby przekroczyć 40 godzin, lub 5 dni w ciągu roku kalendarzowego. W efekcie dodatkowe zwolnienie rosłoby do czwórki dzieci. Osoba z piątką, lub szóstką dzieci miałaby taki sam wymiar zwolnienia co osoba z czwórką.

Tym samym osoba z jednym dzieckiem miałaby dalej 2 dni lub 16 godzin zwolnienia z pracy. Jednak osoba z dwójką dzieci miałaby 3 dni, lub 24 godziny zwolnienia z pracy. Z trójką dzieci 4 dni lub 32 godziny, a z czwórką dzieci i więcej, 5 dni lub 40 godzin zwolnienia z pracy.

