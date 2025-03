Którym rodzicom należy się dodatkowy urlop?

Jak informuje ZUS, od środy 19 marca w życie weszły zmiany w Kodeksie Pracy, które dają pracownikom mającym dzieci prawo dodatkowego urlop do nawet 15 tygodni. Dodatkowy urlop przysługuje jednak tylko rodzicom wcześniaków, oraz dzieci, które urodziły się w terminie, ale były hospitalizowane po narodzinach.

To jak długi urlop dostaniemy zależy od okresu hospitalizacji i tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko, lub nawet jego wagi po narodzinach! Ponadto z dodatkowego urlopu mogą skorzystać jedynie osoby ubezpieczone. Warto podkreślić, że jest to urlop uzupełniający urlop macierzyński. Przysługuje jednak zarówno matkom, ojcom, jak i prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym i adopcyjnym.

Warunki dodatkowego urlopu dla dzieci

W przypadku gdy dziecko urodzi się po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży i masą urodzeniową większą niż 1000 g, należy się do 8 tygodniu urlopu.

Gdy dziecko urodzi się przed 28. tygodniem ciąży i z masą urodzinową nie większą niż 1000 g, rodzicom przysługuje do 15 tygodniu urlopu.

Natomiast jeśli dziecko urodzi się przed 36. tygodniem ciąży, lub urodzi się w czasie, ale po narodzinach wymaga hospitalizacji, to rodzicom należy się tydzień urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, ale nie więcej niż osiem tygodni.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka urlop przysługuje na dziecko o najniższej masie urodzeniowej, lub o najdłuższym czasie hospitalizacji.

Jak złożyć wniosek o dodatkowy urlop?

Wnioski o urlop należy składać do ZUS. Do wniosku potrzebne będzie wydane przez szpital zaświadczenie o pobycie dziecka w szpitalu oraz o jego urodzeniu. Ponadto wniosek o zasiłek macierzyński musi być złożony przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego.

Przepisy weszły w życie od 19 marca, ale w przypadku gdy dziecko urodziło się przed tym terminem, to prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu uzupełniającego przysługuje pod warunkiem, że w dniu 19 marca będziemy mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego, za okres urlopu macierzyńskiego (lub urlopu na warunkach macierzyńskiego).

📢 Od dziś rodzice wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po porodzie mogą występować o uzupełniający urlop macierzyński i zasiłek za jego okres.📄 Zaktualizowany wniosek o zasiłek macierzyński ZUS ZAM jest już na https://t.co/rE1NK00tNM i w PUE⤵️https://t.co/iHn4oyoe9B pic.twitter.com/4Rtf648BCE— ZUS (@zus_pl) March 19, 2025

