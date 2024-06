i Autor: Jakub Sadkowski,pixabay.pl Druga waloryzacja emerytur zagrożona! ZUS nie wyrobi się z wypłatami przez zwłokę rządu?

Ważny termin w ZUS. 1 lipca ruszają wypłaty 300 zł

Już niedługo ruszy program "Dobry start", czyli 300 plus na wyprawkę szkolną! Rodzice o opiekunowie od 1 lipca będą mogli składać wnioski w ZUS. Świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci uczące się w szkole w wieku do 7 do 20 lat, a w przypadku orzeczonej niepełnosprawności do 24 lat.