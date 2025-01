Wcześniejsza waloryzacja emerytur. Seniorzy dostaną podwyżkę już w lutym

To kusi Trumpa na Grenlandii. To byłaby żyła złota dla Ameryki

Waloryzacja emerytur 2025

ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń co roku, w marcu. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym. W budżecie państwa przyjęto, że waloryzacja emerytur i rent będzie na poziomie 5,52 proc., ostatnie prognozy sugerują, że może to być 5,82 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura może wzrosnąć o około 103 zł, natomiast średnia emerytura, która to wynosi 3,5 tys. zł poszłaby w górę o 204 zł, a jedna z wyższych emerytur sięgająca 5 tys. zł zwiększyłaby się o 291 zł.

Terminy wypłat emerytur

Wypłaty emerytur z ZUS następują według stałego harmonogramu w jednym z siedmiu terminów: 1., 5., 6., 10. 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Senior otrzymuje swoje świadczenie zawsze tego samego dnia miesiąca zgodnie z terminem wyznaczonym dla niego przez ZUS, który jest podany w decyzji w decyzji o przyznaniu emerytury.

Pierwsze wypłaty wyższych emerytur już w lutym

W związku z dniami ustawowo wolnymi od pracy czy z sobotami terminy wypłat emerytur mogą czasami ulegać zmianom. A że w 2025 r. 1 marca przypada w sobotę, to ci seniorzy, którzy pieniądze dostają na początku miesiąca, dostaną je już pod koniec lutego. Jak przypomina "Fakt" - zasada jest taka, że jeśli termin wypłaty w danym miesiącu przypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny, wtedy świadczenie musi trafić do seniorów dzień lub dwa wcześniej.