Wcześniejsze emerytury pomostowe. Kierowcy, kurierzy, budowlańcy. Dla kogo pomostówki?

Prawo do wcześniejszej emerytury

Prezydent Andrzej Duda podpisał niedawno nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych i nowelizację Karty Nauczyciela. Pierwsza umożliwia skorzystanie z pomostówek także tym osobom, które pracowały w szczególnych warunkach wyłącznie po 1998 r. Druga przewiduje wcześniejsze emerytury dla nauczycieli, którzy zaczęli pracę przed 1999 r. Teraz podobnych emerytalnych przywilejów zaczynają domagać się kolejne grupy zawodowe. Najbardziej za ciosem idą listonosze, którzy to już wystosowali do rządzących stosowną petycję dotyczącą specjalnych przywilejów emerytalnych. Jako argument do przyznania im prawa do przejścia wcześniej na emeryturę podają m.in. trudne, szczególne warunki pracy. Temat podnoszą już i kolejne grupy zawodowe, które też skarżą się na ciężkie warunki pracy. Skoro emerytura pomostowa może być dla listonosza, to dlaczego nie miałaby być i dla kuriera, kierowcy czy budowlańcy?

Teoretycznie to wielu zawodom mogłaby należeć się pomostówka. Tylko problem polega na tym, że mierzymy się z kryzysem demograficznym i celem rządzących nie powinno być skracanie wieku emerytalnego, ale jego wydłużanie. Eksperci podkreślają, by nie dawać licznym grupom możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, ale warto przeformułować styl i system pracy wielu zawodów wiążących się z pracą zawodową w ciężkich warunkach. Chodzi o to, by te osoby powyżej określonego wieku nie odchodziły z zawodu, tylko zmieniały stanowisko w firmie i co się z tym wiąże, charakter danej pracy.

