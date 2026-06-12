Bankowy chaos w weekend

To będzie trudny weekend dla tysięcy klientów Citi Handlowego. Bank przechodzi ogromną operację przeniesienia klientów detalicznych do VeloBanku.

Efekt tych zmian będzie taki, że klienci zostaną bez dostępu do aplikacji, bankowości internetowej i BLIK-a nawet przez kilkadziesiąt godzin.

Wszystko zacznie się w sobotę

Przerwa techniczna rusza w sobotę 13 czerwca o godz. 9.00 i potrwa aż do poniedziałku 15 czerwca do godz. 2.00 w nocy. W tym czasie klienci nie będą mogli zalogować się do bankowości elektronicznej ani korzystać z popularnego BLIK-a.

Bank zapewnia, że karty płatnicze i bankomaty mają działać, ale nie wszystkie funkcje będą dostępne. Problem pojawi się m.in. przy płatnościach internetowych wymagających ePIN-u.

Wielka operacja bankowa

Jak tłumaczy VeloBank, przerwa to konieczny element migracji klientów detalicznych Citi Handlowego. To końcowy etap dużej transakcji, która ma zostać sfinalizowana do 15 czerwca.

Do VeloBanku przejdą klienci detaliczni, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw oraz część pracowników – w sumie około 1,6 tys. osób. Citi Handlowy zostanie natomiast przy działalności korporacyjnej.

Pierwsze logowanie może zaskoczyć

Po zakończeniu migracji klienci będą logować się już do systemów VeloBanku. Proces ma rozpocząć się jeszcze przez stronę Citi, skąd nastąpi automatyczne przekierowanie.

Do logowania potrzebne będą dotychczasowe dane: login i hasło. Bank uczula jednak, że osoby, które ich nie pamiętają, powinny je odzyskać wcześniej, a nie czekać na ostatnią chwilę.

Cyberoszuści już w gotowości

Tak duże zmiany w bankowości to idealny moment dla przestępców. Klienci mogą otrzymywać fałszywe SMS-y i e-maile z informacjami o „konieczności aktywacji konta” czy „dokończeniu migracji”.

Bank ostrzega, że nigdy nie należy podawać haseł, kodów ani danych karty przez linki z wiadomości. Najbezpieczniej zawsze ręcznie wpisywać adres strony banku.

Presja czasu to klasyczna metoda oszustów. Komunikaty o „blokadzie konta” czy „natychmiastowym działaniu” powinny od razu wzbudzić podejrzenia.

Gotówka może się przydać

Choć bank zapewnia, że karty i bankomaty będą działać, specjaliści radzą, by wcześniej przygotować się na weekend bez bankowości online.

Bankowość bez dostępu do przelewów, historii konta czy BLIK-a może być szczególnie uciążliwa dla osób korzystających wyłącznie z aplikacji mobilnej.

Koniec pewnej epoki

Citi Handlowy kończy etap bankowości detalicznej. Po sprzedaży tej części biznesu pozostanie głównie przy obsłudze klientów korporacyjnych.

Z kolei VeloBank przejmuje cały segment detaliczny i integruje go w swoim systemie. Dla klientów oznacza to, że trzeba się przyzwyczaić do nowego banku i nowych zasad działania.

Adrian Adamowicz, Członek zarządu ds. bankowości detalicznej VeloBanku. [IMPACT 2026]