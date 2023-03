Wejście na molo mocno podrożeje! Sopot podnosi cenę biletu z 7 zł do 10 złotych

Od 7 kwietnia wstęp na molo będzie płatny

Od Wielkiego Piątku, 7 kwietnia, wstęp na sopockie molo będzie płatny - poinformował PAP Marek Niziołek z Urzędu Miejskiego w Sopocie. "Bilet normalny na sopockie molo będzie kosztował 10 zł, ulgowy (dla dzieci od 3. do 16. roku życia) – 5 zł. Tradycyjnie będzie również możliwość kupienia tańszych biletów rodzinnych, grupowych, czy na Kartę Turysty" - dodał Niziołek. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami za bilet zapłacą 5 zł. Bezpłatnie odwiedzą sopockie molo dzieci w wieku do 3 lat, osoby z niepełnosprawnościami - do 26 lat i mieszkańcy z Kartą Sopocką.

Bilety będą dostępne w kasach molo, a także na platformie tobilet.pl. Spacerowicze i turyści chętnie odwiedzają to miejsce również ze względów zdrowotnych, gdyż stężenie jodu w miejscach najdalej wysuniętych w morze jest dwukrotnie wyższe niż na lądzie. Obecny kształt pomostu został nadany w 1927 roku z okazji 25–lecia miasta. W latach 1989–91 dobudowano żelbetową głowicę ochraniającą pomost główny. Więcej informacji na stronie internetowej: www.molo.sopot.pl.

Cała konstrukcja molo ma w sumie 511,5 m, z czego 458 metrów prowadzi nad wodą, a pozostały fragment nad plażą. Najszersza część mola, która znajduje się w całości nad plażą nazywana jest patelnią. Szerokość mola waha się od 10 do 26 metrów, nie wliczając dolnych pomostów służących do cumowania jednostek pływających. Konstrukcja drewniana bazuje na palach sosnowych o średnicy od 30 do 60 cm wbitych w dno na głębokość od 5 do 12 metrów. Podkład pomostu tworzą deski sosnowe o grubości 6 cm, szerokości 15 cm i długości od 440 do 780 cm.

