Wejście Orlenu do Austrii oznacza naszą większą siłę. Prezes Obajtek o ekspansji spółki

- Po to robimy tę fuzję, żeby być silniejsi. Niedawno przejęliśmy 17 stacji OMV w Niemczech. Cały czas kupujemy stacje, modernizujemy je ale też i budujemy nowe. W Polsce budujemy ok. 40 nowych stacji rocznie. To są zarówno stacje premium, jak i mikropremium - mówi w rozmowie z Hubertem Biskupskim, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.