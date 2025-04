Umowa pomostowa na atom blisko finalizacji. Co to oznacza dla Polski?

Wenecja wprowadza opłaty za wstęp – szczegóły i terminy

Od piątku, przez 54 wybrane dni do końca lipca, Wenecja wprowadza system rejestracji wizyt i opłat za wjazd dla turystów, którzy nie zatrzymają się na nocleg. To drugi rok tego wyjątkowego eksperymentu, mającego na celu ograniczenie nadmiernej turystyki. System będzie obowiązywać codziennie od Wielkiego Piątku do 4 maja, a następnie w każdy piątek, sobotę i niedzielę do 27 lipca. Wymóg rejestracji i opłat dotyczy osób powyżej 14 lat, przyjeżdżających do historycznego centrum Wenecji od 8:30 do 16:00.

Rejestracja i opłaty za wjazd do Wenecji – jak to działa?

Władze miejskie uruchomiły specjalną stronę internetową, na której można dokonać rezerwacji przyjazdu i wnieść opłaty za wstęp do Wenecji. Opłata wynosi 5 euro, jeśli rezerwacja zostanie dokonana co najmniej cztery dni przed przyjazdem. W przypadku późniejszej rejestracji koszt wzrasta do 10 euro.

Każdy turysta musi się zarejestrować we wskazanych dniach i uzyskać kod QR, potwierdzający wniesienie opłaty lub zwolnienie z niej. W mieście prowadzone będą kontrole, a kara za brak opłaty wynosi od 50 do 300 euro. Co ważne, osoby rezerwujące nocleg w Wenecji są zwolnione z opłaty, ponieważ płacą podatek turystyczny w hotelach.

System opłat za wstęp do Wenecji budzi duże zainteresowanie za granicą. Jak podkreślił Simone Venturini, do Wenecji regularnie przyjeżdżają delegacje z innych miast, aby zapoznać się z jego funkcjonowaniem. "Zagraniczni turyści rozumieją wprowadzone przez nas kroki i chętnie płacą" - zaznaczył przedstawiciel władz miejskich.