i Autor: Materiały prasowe

Polka XXI wieku

Weź udział w konferencji z udziałem wyjątkowych kobiet!

Informacja prasowa 14:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zbliża się Dzień Kobiet – to świetna okazja nie tylko do tego, by docenić wszystkie panie, ale także spojrzeć na świat ich oczami. Będzie to możliwe już 7 marca 2025 r. w Reducie Banku Polskiego w Warszawie podczas 4. edycji Konferencji Polka XXI wieku. Wydarzenie to promuje kobiecą perspektywę i jest inspiracją do podejmowania inicjatyw w różnych obszarach życia.

Najnowsze z działu Notowania walut Złotówka umacnia się. Kursy walut [05.03.2025] ROD Działkowicze zapłacą mniej za śmieci? Jest jeden warunek Armia Wielkie zbrojenie Europy za 800 mld euro. Ujawniono plany Ekspancja Biedronki Biedronka będzie również na Słowacji. Dziś otwarcie pierwszego sklepu Następstwa pandemii Odszkodowania za szczepienia na COVID-19. Wypłacono już miliony Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Konferencji jest „Zmiana”. W przeddzień święta kobiet uczestnicy spotkania pochylą się nad takimi zagadnieniami jak: aktywność zawodowa kobiet, kobiece i męskie role w zmieniającym się świecie oraz nad nowymi wyzwaniami współczesnego świata. Tego dnia nie zabraknie też wyjątkowych gości, m.in. Natalii de Barbaro, psycholożki i autorki bestsellerów o kobiecej tematyce. Konferencja w wydaniu płci pięknej i mądrej Konferencja Polka XXI wieku rozpoczyna się w Reducie Banku Polskiego, przy ul. Bielańskiej 10 w Warszawie w piątek od godziny 10. i potrwa do 20.30. W tym czasie odbędzie się 6 paneli dyskusyjnych: Spojrzenie na Polskę i Świat, Polki tworzą kulturę, Młodopolka, Matka-nie matka, Kryzys męskości oraz Kobiety w biznesie. W czasie paneli nie zabraknie wystąpień przedstawicielek kultury, ekspertek ds. międzynarodowych, młodych aktywistek i przedsiębiorczyń. Odbędą się też spotkania z autorami i warsztaty związane z rozwojem osobistym, zawodowym i społecznym: 10:15-11:00 – Warsztaty „Menopauza bez tajemnic – poznaj sposoby na zdrowie i dobre samopoczucie!” – dr n. med. Tadeusz Oleszczuk,

14:15-15:45 – Warsztaty „Siła która zaprasza Cię do zmiany” – Paulina Szeromska - Terapeutka Psychologii Procesu; organizator: Fundacja Heart & Mind,

16:00-16:45 – Warsztaty „I teraz TY! Czas dla siebie! 3 kroki do życia pełnego radości i spełnienia” – Magdalena Pawlak. Wydarzenie organizowane jest przy współpracy dwóch fundacji: Fundacji Polka XXI wieku oraz Fundacji Projekt PL. Sprawdź plan konferencji na stronie https://konferencjapolka2025.konfeo.com/. Wyjątkowi goście Konferencję uświetnią swoją obecnością także psycholożka i pisarka Natalia de Barbaro, Chantal Delsol – francuska filozofka, historyk idei i publicystka, założycielka Instytutu Badań nad Totalitaryzmem im. Hanny Arendt, znawczyni Polski oraz Clare Mulley – brytyjska historyczka, autorka książek o wybitnych kobietach w historii, w tym polskich bohaterkach II wojny światowej: Krystynie Skarbek i Elżbiecie Zawackiej. Jeśli cenisz twórczość Clare Mulley, możesz udać się na spotkanie z autorką pt. „The Woman Who Writes”. Odbędzie się ono w sobotę 8 marca, o godz. 12. W Sali Kariatyd w Pałacu Rzeczypospolitej (pl. Krasińskich 3/5, Warszawa). Moderowany fire chat z pisarką poprowadzi Jolanta Rzegocka. Gala Konkursu Polska XXI wieku Uczestnicząc w wydarzeniu, warto zostać do wieczora, ponieważ wtedy odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone wyróżnienia liderkom 2024 r. w siedmiu kategoriach: Przedsiębiorczość, Administracja, Edukacja, Zdrowie, Działalność społeczna, Innowacje i nowe technologie, Kultura. Nagrodę Specjalną za całokształt twórczości otrzyma wybitna reżyser teatralna - Pani Helena Kaut Howson. Natomiast wielokrotnie nagradzana, polska pływaczka – Otylia Jędrzejczak, wygłosi Power speech podczas Gali Finałowej Konkursu. Na koniec wystąpi amerykański wokalista, pianista muzyki soulowej i jazzowej, kompozytor i autor tekstów - Stan Breckenridge. Chcesz dołączyć do wydarzenia? Zarejestruj się na stronie https://konferencjapolka2025.konfeo.com/. Udział w Konferencji jest bezpłatny!