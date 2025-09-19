Niedzielny poranek rozpocznie się od Festiwalu Biegowego, którego organizatorem jest Fundacja „Gramy do Końca”. Uczestnicy zmierzą się z dystansem 1 mili (1,609 km) w ramach Ulicznej Mili oraz będą mogli wziąć udział w biegu dla dzieci. Dodatkową atrakcją będzie bieg towarzyszący na dystansie 5 km, znany jako „Parkowa Piątka”. Trasy biegu poprowadzą malowniczymi alejkami Parku Śląskiego, tworząc znakomitą okazję do sportowej rywalizacji w pięknych okolicznościach przyrody.

- Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy wspierać tak ważne inicjatywy. Sport to zdrowie, ale kiedy łączy się go z pomocą dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, staje się także środkiem do budowania lepszego jutra. Nie zapominajmy, że każdy z nas może być bohaterem dla kogoś, kto znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – mówi Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A., partner wydarzenia.

Rajd rowerowy i biegi

Organizatorzy przewidzieli liczne atrakcje w miasteczku biegowym, w tym gry, zabawy, występy iluzjonisty czy mini zoo. Ponadto, uczestników i kibiców odwiedzą znani sportowcy, co niewątpliwie doda wydarzeniu dodatkowego prestiżu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz gratyfikacje za pobicie rekordów imprezy.

Festiwal Biegowy rozpocznie się już o 9:30. Równolegle z Festiwalem Biegowym odbędzie się Rajd Rowerowy, który organizowany jest przez Dom Aniołów Stróżów w Ośrodku Sportowym przy ul. Asnyka w Katowicach, w dzielnicy Zadole. Start zaplanowano na godzinę 10:00. Uczestnicy rajdu będą mieli możliwość wyboru między dwiema trasami – dłuższą, 10-kilometrową oraz krótszą, 5-kilometrową. Specjalnie oznakowane szlaki oraz obecność wolontariuszy zapewnią bezpieczeństwo i dobrą organizację.

- Angażując się w Rajd Rowerowy, mamy niepowtarzalną szansę na pokazanie, że sport i zdrowy styl życia mogą iść w parze z działalnością charytatywną. Jest to dla nas, jako firmy odpowiedzialnej społecznie, istotne, aby wspierać inicjatywy, które przynoszą realne korzyści naszej wspólnocie. Dzięki temu wydarzeniu, każdy uczestnik rajdu staje się częścią większej zmiany, przyczyniając się do wsparcia najmłodszych w naszym regionie. To właśnie łączenie pasji do sportu z pasją pomagania jest tym, co sprawia, że nasze zaangażowanie jest tak wartościowe - dodaje Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu Stalexport Autostrada Małopolska.

Piknik rodzinny

W trakcie rajdu odbywać się będzie Piknik Rodzinny, oferujący bogaty program atrakcji dla najmłodszych oraz ich opiekunów. Dodatkowo, przy Biurze Organizacji Rajdu ustawione zostanie stoisko, na którym będzie można wesprzeć Program Edukacyjny Domu Aniołów Stróżów.

Zapisy na to wydarzenie trwają do 19 września. Każda zapisana osoba na Rajd ma możliwość zarejestrowania swojego startu na Decathlon GO i zdobycia dodatkowych nagród. To wyjątkowa okazja, by połączyć sportową rywalizację z dobrym celem i wspólnie z rodziną spędzić czas na świeżym powietrzu.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A., główny partner wydarzeń, zaprasza wszystkich mieszkańców Śląska i Zagłębia do udziału w tych wyjątkowych inicjatywach. Nie tylko jest to doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu, ale także pomoc dla tych, którzy jej potrzebują. Razem możemy sprawić, że ten dzień stanie się niezapomnianym przeżyciem dla każdego uczestnika.

