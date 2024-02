Wezwanie do urzędu z powodu PIT. Za niestawiennictwo można zapłacić

Rozliczenie PIT: w jakich przypadkach US może wezwać do złożenia wyjaśnień?

Najbardziej oczywistą przyczyną wezwania do wyjaśnień jest pomyłka/błąd rachunkowy w zeznaniu PIT. Osobną kwestią są ulgi podatkowe, które muszą być udokumentowane.

Samo wpisanie ulgi do PIT-u może być niewystarczające. Niekiedy przepisy szczególne obligują do określonego udokumentowania okoliczności związanych z ulgą podatkową. Jeśli w tym zakresie są braki, urząd skarbowy może wezwać do ich uzupełnienia lub wyjaśnień we tym zakresie.

Rozliczenie PIT: czy urząd skarbowy może wezwać do złożenia wyjaśnień telefonicznie?

Zgodnie z art. 155 i art. 156 Ordynacji podatkowej:

„Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności (…) jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy (…) Wezwany jest obowiązany do osobistego stawienia się tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa”.

Standardową opcją jest pismo od urzędu jednak wyjątkowo można wezwać również telefonicznie. Zgodnie z art. 160 Ordynacji podatkowej:

„W sprawach uzasadnionych ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga, wezwania można dokonać telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności”.

Treść przepisów Ordynacji podatkowej wyraźnie wskazuje, że stawiennictwo na wezwanie urzędu jest obowiązkowe. Za niedopełnienie obowiązku art. 262 Ordynacji podatkowej przewiduję karę porządkową.

Pieniądze to nie wszystko: Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.