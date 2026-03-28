Wiadomo, kiedy paliwo będzie tańsze. Podano konkretną datę

Minister energii poinformował, że zmiany cel paliw na niższe możemy spodziewać się najwcześniej we wtorek

Atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran spowodował wielkie zawirowania na rynku paliw. Iran w odwecie zablokował cieśninę Ormuz, miejsce strategiczne dla światowego handlu ropą. Chociaż rakiety spadają daleko od Polski, my także szybko zaczęliśmy dotkliwie odczuwać skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw oszalały, a każde kolejne groźby Donalda Trumpa i odpowiedzi Teheranu powodują, że za olej napędowy i benzynę płacimy krocie. Ceny ropy w Warszawie sięgają już niemal 9 złotych, benzyna kosztuje około 7,3 złotego. A przecież wysokie ceny paliw to fatalna wiadomość także dla tych, którzy nie jeżdżą samochodem, bo gdy drożeje paliwo, drożeje wszystko inne. Czy będzie lepiej i kiedy? Światełko w tunelu to ostatnia decyzja polskich władz. Projekty ustaw umożliwiające obniżkę akcyzy na paliwa i wprowadzające maksymalne ceny detaliczne paliw zostały przegłosowane, poparł je Senat, a potem podpisał je prezydent Karol Nawrocki. Ale kiedy to wszystko odczują kierowcy? Kiedy paliwo będzie tańsze?

"W związku z opublikowaną w sobotę ustawą ws. maksymalnej ceny paliw, zmiany na stacjach będą widoczne najwcześniej we wtorek"

Teraz, gdy obie ustawy został opublikowane w Dzienniku Ustaw, podano konkretną datę. Obniżony VAT do 8 proc. ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br. Obniżona akcyza - od 30 marca do 15 kwietnia. „Od wtorku 31 marca 2026 r. na stacjach będą niższe ceny paliw!” - napisał w serwisie X szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. Może jednak dojść do opóźnienia, bo minister energii mówi z kolei o tym, że ceny zostaną obniżone "najwcześniej" we wtorek. "W związku z opublikowaną w sobotę ustawą ws. maksymalnej ceny paliw, zmiany na stacjach będą widoczne najwcześniej we wtorek" - przekazał w rozmowie z PAP minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, wpływ na to mają kwestie techniczne, takie jak dostosowanie kas fiskalnych do nowych przepisów.

Sonda Czy ograniczyłeś/aś podróże samochodem przez rosnące ceny paliw? Tak Nie

Rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa podpisane. Już od wtorku zobaczymy na stacjach niższe ceny.— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) March 28, 2026

QUIZ. Geografia. Prawda czy fałsz? Szybki sprawdzian! Pytanie 1 z 10 Panama to państwo, przez które przechodzi równik Prawda Fałsz Następne pytanie