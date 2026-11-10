O co prokuratura oskarża wiceministra Władysława Teofila Bartoszewskiego?

Chodzi o grube miliony. Wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska, Władysław Teofil Bartoszewski ma poważne kłopoty. Prokuratura Krajowa poinformowała o postawieniu mu dwóch zarzutów. Pierwszy dotyczy przywłaszczenia pieniędzy, którymi zarządzał w imieniu znanego kolekcjonera sztuki Andrzeja Ciechanowieckiego oraz jego fundacji. Mówimy tu o kwocie miliona funtów, 400 tys. euro i blisko 7 mln zł. Według dzisiejszych kursów to łącznie około 14 milionów złotych.

Śledczy twierdzą, że w latach 2012-2015 polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego część tych pieniędzy przeznaczył na cele prywatne, kupując za nie trzy mieszkania w Warszawie.

Drugi zarzut jest równie poważny. Zdaniem prokuratury, gdy Władysław Teofil Bartoszewski zorientował się, że grozi mu przegrana w procesie cywilnym o zwrot pieniędzy, zaczął pozbywać się majątku. Wraz z żoną miał sprzedać wspomniane trzy mieszkania, a także udziały w rodzinnej firmie.

Małżeństwo miało też przepisać na swoje dzieci luksusowy dworek w Chajętach pod Warszawą – nieruchomość o powierzchni 600 mkw., wycenianą na około 5 milionów złotych. Te działania miały uniemożliwić odzyskanie długu.

Co Władysław Teofil Bartoszewski ma w oświadczeniu majątkowym?

Zarzuty prokuratury robią wrażenie, zwłaszcza gdy zestawi się je z najnowszym oświadczeniem majątkowym polityka. Dokument, złożony 30 kwietnia 2026 roku, pokazuje stan jego finansów na koniec 2025 roku. Wynika z niego, że na koniec 2025 roku polityk nie posiadał żadnych nieruchomości, a jego oszczędności wynosiły zaledwie 5751,91 zł.

Wiceminister nie zadeklarował też żadnych pieniędzy w walutach obcych. Jedyne papiery wartościowe to 462 akcje hiszpańskiego banku Santander warte niecałe 17 tys. zł. Jeśli chodzi o cenniejsze rzeczy, polityk wpisał do oświadczenia samochód Mercedes-Benz GLE 450 z 2016 roku (wyceniony na 95 tys. zł) oraz zegarek Patek Philippe z 1987 roku o wartości 42 tys. zł. Zadeklarował też prawie 49 tys. zł długu na karcie kredytowej.

Oczywiście, oświadczenie majątkowe to tylko zdjęcie majątku na konkretny dzień i nie pokazuje, co działo się z nim wcześniej. Nie przesądza więc o winie. Jednak kontrast między zarzutami opiewającymi na 14 milionów złotych a oficjalnie zadeklarowanym, skromnym majątkiem, jest uderzający.

Wiceminister nie przyznaje się do winy. Co dalej?

Władysław Teofil Bartoszewski na początku października 2026 roku sam zrzekł się immunitetu, co otworzyło prokuraturze drogę do postawienia zarzutów. Po ich usłyszeniu został przesłuchany, ale nie przyznał się do winy i złożył tylko krótkie wyjaśnienia. Podobne zarzuty usłyszała jego żona, która również nie przyznała się do winy, ale odmówiła składania jakichkolwiek wyjaśnień. Prokurator nie zdecydował się na zastosowanie wobec nich żadnych środków zapobiegawczych, jak areszt czy poręczenie majątkowe.

Sprawa jest rozwojowa, ale już teraz może mieć poważne konsekwencje polityczne. Postawienie zarzutów może oznaczać koniec jego pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jak podawał portal TVN24.pl, powołując się na źródła w rządzie, dymisja lub dobrowolna rezygnacja wiceministra wydaje się nieunikniona. Dla rządu Donalda Tuska to kolejny wizerunkowy problem, z którym trzeba będzie się zmierzyć.

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