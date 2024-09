Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. "Inwestycje mają poprawić komunikacje i wpływać na środowisko

Biedronka wypłaci klientom 150 zł! UOKiK zmusił dyskont do wypłaty rekompensat

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec o walce z wykluczeniem komunikacyjnym

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec wykluczenie komunikacyjne ma "wiele wymiarów" i przekłada się także na wykluczenie edukacyjne, gospodarcze oraz społeczne. Dodał, że istnieje Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych na który rząd wydaje blisko miliard złotych. Fundusz dofinansowuje tzw. wozokilometetr w samorządach - samorządy zgłaszają zapotrzebowanie na połączenia i państwo dopłaca 3 zł do każdego kilometra.

- Na pewno ten program wymaga przebudowy, wzmocnienia w kilku obszarach, powinniśmy iść w kierunku wsparcia dofinansowania przewozów autobusowych o ten komponent kolejowy. Wiele połączeń regionalnych kolejowych już dziś jest skorelowanych z liniami autobusowymi. Tutaj podam przykład choćby województwa małopolskiego, które to realizuje z powodzeniem i tak zwany bilet aglomeracyjny, który pozwala pasażerom dojechać do przystanku, przesiąść się na pociąg, dojechać do większego miasta - mówił minister Bukowiec.

Bukowiec dodał również, że musi zweryfikować, czy środki są wydatkowane w sposób "najbardziej racjonalny" i czy środki trafiają w miejsca objęte wykluczeniem komunikacyjnym. Dodał, że do systemu musi być włączony komponent kolejowy.

Ministerstwo infrastruktury planuje modernizować kolej i otwierać nowe połączenia

Wiceminister infrastruktury skomentował także zmiany w kolei, które zaszły w latach 90. gdy wiele połączeń zostało uznanych za nierentowne i tym samym usunięte. Z dzisiejszej perspektywy ocenia się, że te decyzje zwiększyły wykluczenie komunikacyjne w Polsce.

- Jeżeli Sejm przyjmie propozycje budżetowe, to będzie znaczny wzrost środków na modernizację linii kolejowych na terenie Polski. Realizujemy program Polska w 100 minut, czyli przyspieszamy na tych liniach, na których taka jest możliwość. W ostatnim czasie takie połączenia przyspieszyły na linii kolejowej Warszawa-Białystok, Warszawa-Poznań czy Warszawa-Szczecin. Również w ramach projektu CPK realizowane są już pierwsze projekty, choćby tunel pod Łodzią. Jednocześnie modernizujemy linie, które były do tej pory nieco zapomniane. Zwiększane są też ilości kursów pociągów. Co najważniejsze budujemy nowe linie, choćby linie Piekiełko-Podłęże - zapowiedział Bukowiec.