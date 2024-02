Wicepremier zapowiedział nowe zniżki dla rodzin. Tylko nieliczni się załapią

W czwartek 8 lutego oprócz posiedzenia Sejmu odbyło się także posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej z udziałem między innymi Władysława Kosiniaka-Kamysza i Antoniego Macierewicza. Wicepremier przedstawił nowy pomysł, który ma przynieść korzyści rodzinom żołnierzy.

- Wprowadzimy Kartę Rodzin Wojskowych, która będzie uprawniała do zniżek oraz do korzystania np. z infrastruktury sportowej. To ważne, by rodziny żołnierzy miały poczucie, że Polska dba nie tylko o żołnierza, ale i o jego najbliższych – powiedział.

Na razie nie wiadomo jednak nic o dodatkowych szczegółach Karty.

Co jeszcze zapowiedział szef MON?

Władysław Kosiniak-Kamysz mówił także o środkach, jakie zostaną przeznaczone na przemysł obronny.

- Naszym celem jest wydatkowanie 50% środków na modernizację w polskim przemyśle obronnym. Już w pierwszym miesiącu kierowania resortem zawarliśmy 8 umów o łącznej wartości 19 mld zł, z czego 18 mld zł trafiło do polskich zakładów zbrojeniowych – powiedział.

Podkreślił także, że Agencja Uzbrojenia planuje podpisanie 150 umów na pozyskanie sprzętu wojskowego, a modernizacja Wojska Polskiego będzie wzmacniana.

- Celem resortu w najbliższym czasie jest wyposażenie kolejnych związków taktycznych w nowoczesny sprzęt wojskowy, wzmacnianie wojsk rakietowych, artylerii. lotnictwa taktycznego oraz budowanie wielowarstwowej obrony powietrznej – mówił minister.

