Więcej wolnego? Sprawdź, jakie dni chcą dodać do kalendarza!

Boże Ciało już za kilka dni! Czy to jedyny powód do radości? Do prezydenta Andrzeja Dudy i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła petycja, która może zrewolucjonizować kalendarz dni wolnych od pracy - pisze "Wprost". O jakie zmiany apelują autorzy i jakie są szanse na ich wprowadzenie?

i Autor: Freepic.com