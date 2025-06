Krótszy tydzień pracy – rozwiązanie na dzisiejsze problemy

Rosnące oczekiwania wobec jakości życia, kryzys motywacyjny i problem z rekrutacją sprawiają, że pracodawcy szukają nowych modeli organizacji pracy. Jednym z nich jest 35-godzinny tydzień pracy, który zyskuje na popularności – i to bez konieczności zmniejszania wynagrodzeń.

Już od 1 lipca 2025 roku kolejni zatrudnieni będą mogli korzystać z tego rozwiązania. Skrócenie czasu pracy staje się alternatywą dla podwyżek, na które nie wszyscy pracodawcy mogą sobie pozwolić, a jednocześnie jest odpowiedzią na potrzeby rynku.

Szczecinek daje przykład

W gronie miast, które wprowadzają ten model już od 1 lipca, znalazł się Szczecinek. Jak wyjaśnił burmistrz miasta, decyzję o skróceniu tygodnia pracy podjęto w odpowiedzi na rosnący problem z brakiem kandydatów oraz odpływ do sektora prywatnego. – "Może trochę wyprzedzamy to, co jest nieuchronne" – skomentował, odnosząc się do trendów związanych z rozwojem automatyzacji i sztucznej inteligencji.

Co ważne, efekty przyszły szybko: liczba wakatów znacząco spadła, a kandydaci chętniej odpowiadali na ogłoszenia. Poprawiła się też atmosfera pracy – zatrudnieni zyskali czas na regenerację, co przełożyło się na lepszą wydajność i mniejsze zmęczenie.

Jak działa model 4/35?

Nowy system polega na tym, że pracownicy przez jeden miesiąc mają wolne piątki, a w kolejnym – poniedziałki. Dzięki temu niemal co tydzień korzystają z dłuższego weekendu, co wzmacnia równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Uruchomienie nowego harmonogramu nie wpływa jednak na dostępność usług – miejsca pracy działają nadal przez pięć dni w tygodniu, a grafik jest układany tak, by zachować ciągłość operacyjną.

Inne miasta i kolejne testy

Na podobny krok wcześniej zdecydowały się Leszno, Włocławek oraz Świebodzice, gdzie od 1 marca 2025 roku obowiązuje pilotażowy program skróconego tygodnia pracy. W żadnym z tych miejsc nie odnotowano spadku jakości usług ani wydajności – wręcz przeciwnie: raporty wewnętrzne pokazują spadek absencji i poprawę nastrojów w zespołach.

Czy to przyszłość rynku pracy?

Choć na razie zmiany wprowadzają głównie instytucje publiczne i nieliczni prywatni pracodawcy, eksperci są zgodni: model 4/35 może stać się standardem w skali całego rynku. W krajach takich jak Islandia, Belgia czy Japonia podobne rozwiązania przynoszą wymierne korzyści – zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Na ten moment brak jednoznacznych planów ze strony rządu co do wprowadzenia ogólnokrajowego skrócenia czasu pracy. Jednak coraz więcej przykładów pokazuje, że to możliwe – i opłacalne.

