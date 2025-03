Wieczorny Express o godz.18:00. Gdzie oglądać?

Wieczorny Express godz. 18:00

"Wieczorny Express" to program publicystyczny, który można oglądać na kanale "Super Expressu" na platformie You Tube oraz na stronie głównej se.pl. Start w środę 26 marca 2025 roku o godz. 18:00. Do środowego wydania „Wieczornego Expressu” prowadzący program Hubert Biskupski do studia zaprosił ciekawych gości. W środę [26.03.2025] gośćmi w programie będą: Michał Połuboczek, poseł Konfederacji Łukasz Michnik, rzecznik prasowy Nowej Lewicy.

Nie zabraknie ciekawych, aktualnych wątków polityczno- ekonomicznych. Tematami dyskusji będzie przede wszystkim: spór na temat zmniejszenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i protest Lewicy wobec tego rządowego programu. Prowadzący Hubert Biskupski zapyta również o plany likwidacji Funduszu Kościelnego; jak finansować Kościół, czy kler będzie płacił składki? Oczywiście nie zabraknie bieżącego omówienia przebiegu kampanii wyborczej – czy Mentzen wyprzedzi Nawrockiego? Czy sondaże są miarodajne? Te i wiele innych wątków w kolejnym odcinku "Wieczornego Ekspresu".

Nie zabraknie również interakcji z widzami. Tradycyjnie już widzowie będą mogli dzwonić od studia z komentarzami i pytaniami do gości.

Oglądajcie program na żywo!