Wieczorny Express o godz. 21. Wśród gości Rafał Brzoska prezes InPostu

Wieczorny Express godz. 21

"Wieczorny Express" to program publicystyczny, który można oglądać na kanale "Super Expressu" na platformie You Tube oraz na stronie głównej se.pl. Start we wtorek 18 lutego 2025 roku o godz. 21. Do wtorkowego wydania „Wieczornego Expressu” prowadzący program Hubert Biskupski do studia zaprosił ciekawych gości. We wtorek [18.02.2025] gośćmi w programie będą: Jarosław Sachajko - Wolni Republikanie i Katarzyna Kierzek-Koperska - Koalicja Obywatelska, a także Rafał Brzoska - założyciel i prezes InPostu. Oglądajcie program na żywo! Tradycyjnie już widzowie będą mogli dzwonić od studia z komentarzami i pytaniami do gości.

