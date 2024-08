Wiek emerytalny w górę! 2000 zł za każdy rok pracy ekstra

Jak podwyższyć emerytury?

Emerytury w Polsce są zbyt niskie. Szczególnie dramatycznie wygląda sytuacja kobiet. Ich świadczenia emerytalne są o blisko tysiąc złotych niższe niż emerytury mężczyzn. Powody takiej sytuacji są dwa. Po pierwsze, mężczyźni więcej zarabiają od kobiet i tym samym odprowadzają wyższe składki emerytalne. A po drugie, mężczyźni dłużej pracują niż kobiety. Przypomnijmy, w Polsce wiek emerytalny dla panów wynosi 65 lat, a dla pań 60. To sprawia, że emerytury panów są znacznie wyższe niż emerytury pań. Choć sytuacja już jest trudna, to za 10-20 lat będzie jeszcze gorzej. Już szacuje się, że obecni 40-latkowie dostaną emerytury rzędu 20-30 proc. ich wynagrodzenia. Z wyżej wymienionych przyczyn jeszcze gorsza będzie sytuacja pań. Więc nie ma co się dziwić, że eksperci od systemów emerytalnych biją na alarm, a politycy dwoją się i troją, by jakoś temu zaradzić.

Jak podnieść emerytury Polakom? Od dawna mówi się o tym, że lekiem na całe zło byłoby podniesienie wieku emerytalnego. Nawet w okresie kampanii wyborczej przyszłość emerytur była kartą przetargową. PiS straszył, że rząd Tuska na pewno podniesie wiek emerytalny. Lewica kusiła wyborców rentą wdowią, która to de facto podnosi świadczenia kobiet. Teraz temat podniesienia wieku emerytalnego wraca. Jednak ministrowie w rządzie Tuska odpowiedzialni za finanse i politykę senioralną mówią stanowczo, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego. W takim razie co może być?

Tak Petru chce podnieść emerytury

Nowy pomysł na wyższe emerytury podaje Ryszard Petru. Polityk, poseł Polski 2050 i ekonomista znany jest z ryzykownych i bezpardonowych propozycji oraz wypowiedzi. Ryszard Petru proponuje, by za każdy rok pracy powyżej wieku emerytalnego była jednorazowa dopłata w wysokości 2000 zł jako premia za dłuższą pracę. "Dzięki temu emerytury będą wyższe, a budżet otrzyma dodatkowe źródło dochodów z dłuższej aktywności zawodowej" - napisał na platformie X Ryszard Petru. W rozmowie z Onetem polityk doprecyzował swój pomysł: - Uważam, że Polacy powinni dłużej pracować. Nie ma akceptacji dla podwyższenia wieku emerytalnego i to trzeba przyjąć. Chcemy doprowadzić do tego, by ludzie dłużej pracowali, ale możemy to zrobić poprzez zachęty. Załóżmy, że ma pan 65 lat, chce pan dalej pracować, ma pan dylemat, czy nie przejść na emeryturę. 2 tys. zł za dodatkowy rok pracy. Wydaje się, że skąd na to pieniądze? Ale przecież taka osoba generuje podatki, wydatki, płaci składki, więc dodatkowy rok pracy jest dobry dla gospodarki — wyjaśnił Petru.

Proponuję proste rozwiązanie:Za każdy rok pracy powyżej wieku emerytalnego jednorazowa dopłata w wysokości 2000 zł jako premia za dłuższą pracę.Dzięki temu emerytury będą wyższe, a budżet otrzyma dodatkowe źródło dochodów z dłuższej aktywności zawodowej.— Ryszard Petru (@RyszardPetru) August 19, 2024